Wille Karhumaa leukaili Eero Hirvosen olympiamitalin lähellä nukkumisella. Hän puhuu kuitenkin myös todellisesta yllätysmahdollisuudesta moisen saamisesta omaan kaulaan.

Vaikkei Wille Karhumaa ollut Milano-Cortinan olympialaisten yhdistetyn normaalimäen ja 10 kilometrin avauskilpailun suomalainen puheenaihe, olympiaensikertalaiselle napsahti uran paras henkilökohtainen arvokisatulos: sija 21.

– Oikeastaan eka fiilis oli pieni pettymys. Minusta tuntui, että pikkaisen alisuoritin molemmissa mutta ennen kaikkea ehkä mäessä. Sen jälkeen kun sitä on funtsinut ja käynyt läpi, tähän kauteen nähden se oli kuitenkin varmasti yksi parhaimmista kilpailuista, Karhumaa perkasi maanantaina.

Maailmancupin osakilpailussa mies on tänä talvena ollut parhaimmillaan 25:s. Tätä ennen uran paras henkilökohtainen arvokisanoteeraus oli 24:s sija Trondheimin MM-kisoista viime vuodelta.

– Mäkitekemisen taso on noussut niin, että nyt pystyy vähän huonommallakin hypyllä kilpailun itselleen luovimaan. Isossa kuvassa täytyy itselleen antaa pikkaisen armoa ja olla pikkaisen edes tyytyväinen kokonaisuuteen, 25-vuotias suomalainen pui olympiadebyyttiään.

Öitä metrin päässä olympiamitalista

Kilpailun kuuma suomalaisnimi oli Karhumaan olympiahuonekaveri Eero Hirvonen, joka toi Suomelle koko Milano-Cortinan olympialaisten ensimmäisen mitalin, pronssin.

– Minulla on fiilis parantunut, kun olen saanut useamman yön nukkua metrin päässä olympiamitalista. Niin lähelle en ole koskaan ennen päässyt, Karhumaa letkautti.

Ilkka Herolakin oli kamppailemassa mitaleista sijoittuen lopulta viidenneksi.

Olympiamitali puheisiin

Olympia-avauksensa jälkeen yhdistetyn miehillä on ollut aikaa ennen seuraavaa kisaansa, tänään tiistaina urheiltavaa normaalimäen ja 10 kilometrin hiihdon yhdistelmää.

Karhumaan mieli on pystynyt rauhallisena. Hän sanoi maanantai-iltana, ettei osaa oikein ajatellakaan, että seuraavana päivänä on kisa.

– Mikäpä sitä täällä, saunoa, syödä, nukkua, levätä, vähän käydä treenillä. Hyvin tässä on palautunut.

Ja hyppäämisestä vielä puhuen, Karhumaa kirjautti perjantain harjoituskierroksilta sijat 9, 15 ja 11, maanantain treenihypyistään puolestaan tilat 15 ja 14.

– Varmaan minun jopa elämäni parhaita suurmäen hyppyjä. Olen ollut aina ennen normimäessä paljon parempi. Olen kuitenkin päässyt hyvin mäkeen kiinni ja päässyt tekemään hyvin lentoja. Minun tasooni nähden harkkahypyt ovat olleet tosi tasapainoisia ja hyviä.

Karhumaa mielii parantaa viime viikon kisasta huomattavastikin. Harjoitusten kaltaisesti mäessä onnistumalla siihen olisi ainakin mahdollisuuksia.

– Kyllähän minä haaveilen siitä, että haluaisin päästä 15:n joukkoon ehdottomasti. Samaan syssyyn on todettava se, että ihan jokaista kisaa minä lähden aina voittamaan, Karhumaa heitti rohkeasti ja jatkoi:

– Jos on pienikin mahdollisuus olympiamitaliin, tulen ihan kaiken mahdollisen tekemään ja ottamaan todella isoja riskejä, että sellainen olisi mahdollista.

Käytännössä siis esimerkiksi lyömään itsensä katkeamisen partaalle hiihdossa.

Karhumaan taistelu edes lähellä mitaleita olisi kuitenkin täysin odottamaton paukku.

– Toki tiedän, että se on aika epätodennäköistä, mutta ei suljeta mitään pois ennen kisaa.

Olympiadebyytin 21:s sija ja Oberhofin maailmancupin tammikuinen 25: tila ovat miehen tämän kauden ainoat kansainväliset noteeraukset 30 parhaan joukkoon.

Toisetkin rengaskisat?

Karhumaan olympialaisiin pääsy ylipäätään varmistui vasta tammikuun lopulla, kun Suomi sai yhdistettyyn kolmannen paikan. Mies on kilpaillut valokeilan ulkopuolella, miesten yhdistetyn kahden nimekkään suomalaisen, Hirvosen ja Herolan, varjossa.

– Ei haittaa. Sillä ei ole minulle oikein mitään väliä. Luovitaan siinä asetelmassa, missä ollaan, ja mennään etiäpäin.

Karhumaa toivoo, että yhdistetty säilyttäisi paikkansa olympialaisissa ja oma ura jatkuisi ainakin neljä vuotta. Hänen mukaansa "sportti maistuu aika kivasti just nyt".

– Olisi mukava kruunu uralle kiskaista vielä toiset rengaskisat 2030. Kyllä -29-MM-kotikisat (Lahdessa) olisi myös todella siistiä päästä kokemaan.

– Olen toisaalta itselleni sanonut, että minä menen vuosi kerrallaan, koska elämästä ei koskaan tiedä. Mitä pidemmälle teen suunnitelmia, sitä enemmän ne yleensä muuttuvat.

"Ihmisiä siinä missä minäkin"

Ainakin iän puolesta Karhumaan ura voisi jatkua vielä pitkäänkin. Ja sikäli kuin näin käy, mies hamuaa paitsi hamuaa lähemmäs kärkeä myös uskoo jonain päivänä voivansa yltää sellaisille sijoille, joille arvokisamitalistit Hirvonen ja Herola ovat yltäneet.

– Muuten en tätä tekisi.

– En minä sinne periksi lähde antamaan. Minua ei sillä lailla kiinnosta, keitä muita urheilijoita on edessä tai takana. He ovat ihmisiä siinä missä minäkin.

Ihmisiä. Eivät vain urheilijoita.

– Kertaalleen olen jo lopettanut uran. Syynä oli se, että silloin oli pelkkää urheilua, Karhumaa sanoi.

Mies piti kilpailutaukoa maaliskuusta 2021 marraskuuhun 2023.

Vaikka hän haluaakin voittaa, suhtautuminen urheiluun ei ole tällä haavaa hänen sanojensa mukaan "elämä ja kuolema" -tasoa.

– Löytyy myös elämää urheilun ulkopuolelta. Nykyään olen gradua vaille valmis juristi. Urheilijavaliokuntaan (Olympiakomiteassa) pääsin just. Muukin vaikuttaminen ja muu elämä kiinnostaa.

2:58 Eero Hirvonen kertoo, millaisia hetkiä olympiamitalia seurasi.

2:05 Itsevarma ja iskussa – Ilkka Herola nauttii viimeisistä olympialaisistaan täysin siemauksin.