



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota





Eero Hirvonen: Milano-Cortinan kisat jäämässä viimeisiksi olympialaisikseni | MTV Uutiset





Suomalainen huippunimi tunnustaa: Nämä ovat jäämässä viimeisiksi olympialaisikseni 1:47 Eero Hirvonen kertoo, että nämä ovat suurella varmuudella hänen viimeiset olympialaisensa. Julkaistu 45 minuuttia sitten Tuomas Hämäläinen, Val di Fiemme tuomas.hamalainen@mtv.fi TuoHamalainen Eero Hirvonen kertoo, ettei häntä tultane Milano-Cortinan kisojen jälkeen olympialaisissa enää näkemään. Ilkka Herola on jo aiemmin sanonut, että tämä kausi voi jäädä hänen viimeisekseen. Yhdistetyn huippu Ilkka Herola väläytti jo viime vuonna, että hänen uransa saattaa päättyä jo tähän kauteen. Mikä on tilanne nyt? Herolan mukaan ainoa vastaus, jota hän on itselleenkään osannut antaa, on se, ettei hän ole valmis sanomaan päätöstä heti tämän kauden päätyttyä. Hän vakuuttaa, ettei tule siis Oslossa maaliskuun puolivälissä maailmancup-sesongin päättyessä sanomaan, että "tämä on tässä". – Kausi on ollut oikein mukava urheilla. Kaikki hommat ovat toimineet hienosti. Tästä kilpailemisesta nauttii tosi paljon. Tässä on vielä paljon hyviä kisoja jäljellä, Herola luotaili ensimmäisen olympiakilpailun alla Val di Fiemmessä. – Totta kai se fiilis voi varmaan tässä vielä muuttuakin, mutta ei tässä minkäännäköistä lukitsemista suuntaan tai toiseen ole pystynyt tekemään. Tällä hetkellä nautin täysin siemauksin jokaisesta päivästä täällä. Tarinallisesti Val di Fiemmen maisemat voisivat olla mitä mielekkäin paikka lyödä arvokilpailuille kansi kiinni – täällä Herola oli aikanaan ensimmäisissä aikuisten arvokisoissaan MM-vuonna 2013. Hirvonen: Mutta kuinka pitkään vielä urheilen? Eero Hirvonen on Suomen miesten yhdistetyn toinen nimekäs, myös pitkään kansainvälisiä ympyröitä kiertänyt urheilija. Hän ei ole uransa jatkosta tehnyt vielä päätöstä.

– Hyvin varmaa on, että nämä ovat minun viimeiset olympialaiseni. Hyvin suuri todennäköisyys on ainakin sille. Mutta kuinka pitkään sitten vielä urheilen – en osaa tällä hetkellä sanoa, Hirvonen sanoi.

– On mahdollista tietenkin, että tämä on viimeinen kausi, mutta kyllä minä uskon, että vielä tulee kilpailutalvia minulle.

Hirvonen totesi, että nämä voivat jäädä hänen viimeisiksi olympialaisikseen myös olosuhteiden pakosta: jos naiset eivät pääsisi yhdistetyssä olympialaisiin seuraavissakaan talvikisoissa 2030, miesten yhdistetty putoaisi samalla viiden renkaan kisojen ohjelmasta.

Herolan hyppy uomissaan

Miehet avaavat pelin yhdistetyssä tänään keskiviikkona, jolloin 10 kilometrin hiihtoa edeltää hyppääminen normaalimäestä. Ensi viikon tiistaina hiihtoa ennen ponnistetaan puolestaan suurmäestä.

Herolan leiskautukset ovat olleet mallillaan Predazzon olympiamäen tuoreissa harjoituksissa. Jo maanantaina mies oli joka kierroksella treenien kärkisijoilla, ja tiistaina hän oli koko ajan kärkikaksikossa: kahdesti kierroksen toinen ja viimeisellä kerralla paras.

Ensimmäisen harjoitushyppypäivän jälkeen Herola tuumi, että hänellä oli hyvä ja luottavainen tunne "lähteä tekemään oikeasti hyviä hyppyjä".

– Taso on ollut hyvää viime ajat ja homma on toiminut, niin ei tarvitse hirveämmin miettiä sitä asiaa. Sen kun vain käy hyppäämässä. Se on ihan mukava tilanne mäkiosuuksille lähtiessä.

Hirvosella mäkimeno ailahteli enemmän. Kumpanakin harjoituspäivänä hän oli parhaimmillaan kierroksen kahdeksas, mutta kaikkiaan neljällä kierroksella hän jäi selkeästi kauemmas.

– Pitää vain saada hyppy osumaan keulalle sen verran, niin kyllä minä uskon, että hyvänkin tuloksen tekeminen on mahdollista, Hirvonen tuumi ensimmäisen treenipäivän jälkeen.

Oppikirjavalmistautumista

Ilkka Herola tietää odottaa rankkaa olympialatua: "Maltilla ja hyvällä voimien jakamisella on myös merkitystä. Siinä voi varmaan höntyillä itsensä pihalle myös aika helposti."Lehtikuva

Herolan valmistautuminen olympialaisiin on edennyt kaikkineen oppikirjamaisesti.

– Oltiin Seefeldissä maailmancupin jälkeen väliviikko. Lauantaina saavuttiin tänne olympiamaisemiin. Ainakin omasta mielestäni aika ihanteellinen rytmi. Kova kisaviikonloppu (kolme kilpailua) oli tuossa, ja sai vielä tosi intensiivisiä kisoja tehtyä. Tulee kuitenkin kymmenen päivän väli, jossa kerkeää hyvin palautumaan siitä.

Herola raportoi tehneensä vielä yhden avaavan harjoituksen sunnuntaina.

– Hiihtopuolelle en mitään parempaa valmistautumistapaa tuohon keksisi. Tuollainen on ainakin aikaisemmin minulle toiminut hyvin. Voi luottavaisin mielin lähteä, että ei jää ainakaan siitä kiinni. Kaikki on tavallaan sujunut viime hetkinä niin kuin pitääkin.

Hirvonen kuittasi oman valmistautumisensa olleen yleisesti hyvin tasaista.

– Asiat ovat menneet hyvin, ja on pystynyt tekemään ne asiat, mitä haluaa. Ei ole tarvinnut tehdä mitään kompromisseja missään. Silloin yleensä voi sanoa, että arvokisoihin valmistautuminen on mennyt sillä lailla kuin pitäisikin.

"Sillä setillä tulosta"

2:34 Ilkka Herola tavoittelee olympiamitalia.

Etukäteen kovimpana Suomen menestystoivona yhdistetyn olympiakilpailuihin on iskemässä Herola, joka on yltänyt tämän kauden maailmancup-osakilpailuissa kuudesti kärkiviisikkoon.

Vielä joitain talvia sitten miehen mäkionnistumiset olivat harvemmassa mutta hiihto usein hurjaa. Pari viime talvea puolestaan hän on ollut tasainen hypäten mutta tykkihiihtoja on tuntunut tulevan vähemmän. Tasapaino on kuitenkin uran parasta luokkaa.

– Näin nopeasti analysoituna oma tilannekuva hiihtämisestä on sellainen, että se on tällä hetkellä parhaimmillaan sellaista, mitä se oli aikaisemmin heikompina päivinä.

– Tämänhetkinen perustaso jos riittää hiihtoajoissa johonkin sijoille kolmesta viiteen tai kahdeksaan. Siellä on muutama kovempi hiihtäjä, jotka pystyvät tällä hetkellä pistämään minua selkeästi pataan.

Herola kiteyttää, että jos sekä mäessä että hiihdossa pystyy hyvänä päivänä olemaan viiden parhaan joukossa, "ei siinä hirveästi valittamista ole".

– Kyllä sillä setillä pitää tulostakin pystyä tekemään.

Mitalitavoite

Ja Herola sanoo sen kylmänviileästi: hänen repertuaaristaan löytyvät suoritteet, jotka riittävät mihin tahansa sijoitukseen.

– Alaspäin on helpompi mennä ja ylöspäin vähän vaikeampi, mutta mitalitavoitteella tietenkin täällä ollaan. Se ei vaadi mitään utopistista. Se vaatii onnistunutta kisapäivää ja että kaikki toimii.

– Mutta riippumatta siitä, missä kunnossa tänne tulee, aika monta onnistunutta asiaa päivässä täytyy olla, jos kolmen parhaan joukossa meinaa selvitä maaliin.

Yhden MM-hopean urallaan saavuttaneella Herolalla ei vielä olympialätkää ole.

"100 metriin vaikka viisi metriä lisää"

Eero Hirvosen hyppäämisessä on ollut heittelyä.2026 Tom Weller

Hirvonen, jolla arvokisamitaleita ei ole, kertoo tietävänsä voivansa olla "hyvinkin korkealla", kun kaikki loksahtaa. Maailmancupissa hänellä on tältä kaudelta kaksi kärkikymmenikön sijaa: 8 ja 9.

– Mäkihyppy on siitä herkkä ja hieno laji, että molempiin suuntiin toimii aika äkkiä ja asiat muuttuvat nopeasti. Voi olla kuten vaikka maanantaina, että hyppäsin yhdellä hypyllä 85 metriä ja yhdellä hypyllä 100 metriä. Se on tuloksellisesti aika iso ero.

– Jos hyppää kilpailussa 100 metriin vaikka viisi metriä vielä lisää, ollaankin todella hyvissä asemissa.

– Mutta jos saan tasapainoiset suoritukset ja pystyn tekemään kauden parasta, siihen pitää olla tyytyväinen.

Herolan ja Hirvosen lisäksi olympiayhdistetyssä kilpailee Suomesta Wille Karhumaa.

Tuomas Hämäläinen, Val di Fiemme MTV Uutiset