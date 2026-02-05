Yhdistetyn urheilijana parhaiten tunnettu Minja Korhonen debytoi olympialaisissa mäkihyppääjänä. Hän pohtii, että yhdistetyssä on kriittiset hetket käsillä.

Minja Korhonen on loistanut mäkihypystä ja maastohiihdosta muodostuvan yhdistetyn huipulla jo vuosia, eikä ikää ole kuin 18 vuotta. Maailmancupin palkintokorokesijoituksia Korhonen on onnistunut nakuttelemaan yhdistetyssä vuodesta 2023 lähtien.

Tällä kaudella hän on kilpaillut yhdistetyn ohella myös mäkihypyssä. Korhonen on osoittanut hyppääjän kykynsä ja sijoittunut neljässä henkilökohtaisessa maailmancup-osakilpailussa 20 parhaan joukkoon, parhaana noteerauksenaan 18. tila.

Lajien kanssa on ollut tasapainottelemista, vaikka mäkihyppy on osa yhdistettyä.

– On se tietynlaista erilaista rytmitystä vaatinut treenaamiseen. Vaikka totta kai ollaan aina menty yhdistetty edellä, hyppäämistä on pikkaisen tullut senkin puolesta, että on oltu mäkipuolella reissussa. Siellä se pääpaino on hyppäämisessä, Korhonen pilkkoo.

– Ei ole tehty mitenkään liian dramaattisia muutoksia, että se olisi näkynyt ainakaan haittaavasti yhdistetyn tulospuolella.

Urheilija kuitenkin tuumii, ettei Milano-Cortinan olympialaisiin valmistautuminen ole ollut optimaalisinta. Alla on viime viikolta kolmen yhdistetyn osakilpailun rykäisy, jonka jälkeen on täytynyt palautella mahdollisimman hyvän mäkikunnon esiin saamiseksi.

– Käytiin Seefeldin tripla hiihtämässä. Se on aika rankkakin viikonloppu.

Myös Hirvonen olympiadebytoi mäessä

Heta Hirvonen, 17, on Korhosen tavoin yhdistetyssä kilpaileva nainen, joka debytoi nyt viiden renkaan mittelöissä mäkihyppääjänä. Hirvosella kansainvälisiä mäkikisoja on vyöllä jo vuodesta 2023 lähtien, ja hän laskee kisaavansa mäessä kutakuinkin saman verran kuin yhdistetyssä.

Kymmenen parhaan joukkoon Hirvonen on ponkaissut henkilökohtaisissa mäkimittelöissä neljästi – kovimmillaan sijalle seitsemän viime joulukuussa.

Hirvonen ei koe lajien yhdistämistä rankaksi, ja hän on pitänyt siitä, että on ollut erilaisia kilpailuja.

Olympiamäkeen debytantti yrittää lähteä rennoin mielin, "ei liian isoin odotuksin", koska hän pohtii, että tuolloin odotuksiin ei välttämättä pääsisi.

Hän pohtii kuitenkin, että kauden mittaan on nähty, että "oma taso voi olla ihan hyväkin".

– Pääsisi ainakin lähelle sitä, Hirvonen sanoo.

Kriittiset hetket

Yhdistetty on talviolympialaisten ainoa laji, jossa naiset eivät pääse kilpailemaan. Näin on siksi, että naisten yhdistettyä on pidetty liian pienenä lajina.

Minja Korhonen puhui jo vuonna 2024 MTV Urheilulle mahdollisuudesta lajinvaihtoon. Yhdistetty on lajina vaakalaudalla.

– Nyt on varmasti just kriittisiä hetkiä yhdistetyn tulevaisuuden kannalta. Sitä on tosi paljon tuotu mediassa esille. Toivottavasti se kääntyy parempaan suuntaan.

Korhonen on itse pitänyt julkisuudessa paljon ääntä naisten yhdistetyn puolesta lajille naisissakin olympiastatusta penäten.

– Tässä tilanteessa, kun olen päässyt tänne mäkihyppääjänä, haluan antaa kaiken siihen ja keskittyä myöhemmin taas yhdistetyn nostamiseen.

"Ei tuosta noin vain lähdetä"

Korhosen ja Hirvosen ohella yhdistetyn naisista Milano-Cortinan viiden renkaan kisojen mäkihypyssä on kilpailemassa Itävallan Lisa Hirner. Korhonen kertoo, että yhdistetyn naisilta on tullut olympialaisten mäkikilpailuihin pääsystä paljon tsemppejä.

– Se ei ole sellaista, että tuosta noin vain lähdetään mäkihyppääjinä. On ollut minun mielestäni myös tosi siistiä, että olemme pystyneet näyttämään sen, että yhdistetyn taso on noussut ja nousee koko ajan ja me voimme pärjätä myös mäkipuolella.

Hirvonen komppaa:

– Aika moni on nostanut sitä, että naisten yhdistetyn taso on niin kova, että myös mäkipuolella voi päästä. Sitä on nähnyt somenkin puolella.

Juuri uuden protestin kilpailun yhteydessä sauvansa ristiin nostamalla esittäneitä yhdistetyn naisia on tukenut myös lajin suomalainen mieshuippu Ilkka Herola. Hän teki hiljattain kantaaottavan julkaisun sosiaaliseen mediaan painottaen, että yhdistetyn naiset ansaitsevat ehdottomasti paikkansa olympialaisiin omassa lajissaan.

– Sillä on tosi iso merkitys, että miesten puolelta tulee myös tukea. Monelta muultakin maalta miehet ovat ottaneet aika isosti kantaa. Totta kai se vaikuttaa heidänkin tulevaisuuteensa, mitä naisten puolelle käy, Hirvonen ruotii.

Yhdistetty on vaarassa pudota olympiaohjelmasta näiden kisojen jälkeen. Jos yhdistetty päästetään vuodelle 2030 mukaan, lajissa kilpailisivat olympialaisissa sekä miehet että naiset.

Naisten mäkihypyn ensimmäinen kilpailu Milano-Cortinassa käydään lauantaina normaalimäessä. Suomelta mukana ovat myös olympiadebyyttinsä tekevä Sofia Mattila sekä toisissa olympialaisissaan hyppäävä Jenny Rautionaho.