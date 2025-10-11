Tieto yhdistetyn itävaltalaishuipun Mario Seidlin veridopingtapauksesta sokeerasi loppukeväästä. Lajin suomalaistähti Ilkka Herola avaa nyt näkemyksensä.

Urheilun kansainvälinen välitystuomioistuin CAS totesi Mario Seidlin syyllistyneen veridopingiin. 32-vuotias itävaltalainen yhdistetyn urheilija kertoi asiasta itse toukokuussa sosiaalisessa mediassa.

Seidlin mukaan tehty päätös olisi väärä. Hän väitti, ettei ole koskaan huijannut ja että hän kärsii harvinaisesta hypogammaglobulinemiasta, joka muuttaa hänen verenkuvaansa niin, että se voi näyttää epäilyttävältä tai manipuloidulta.

– Olen yrittänyt todistaa sitä viiden vuoden ajan, ja tämä on ollut todellinen painajainen, mies kuvaili.

Itävallan antidopingtoimisto NADAn toimitusjohtaja Michael Cepicin mukaan asiantuntijat pystyvät kuitenkin arvioimaan, ovatko poikkeavat arvot sairauden tai geneettisen poikkeaman vai todennäköisesti dopingin ja verimanipulaation seurausta. Seidlin esittämät selitykset eivät riittäneet perusteluiksi veriarvojen poikkeavuuksille.

Kansainvälinen lajiliitto FIS ilmoitti kesäkuussa, että Itävalta menettää Seidlin dopingtapauksen vuoksi MM-joukkuepronssimitalinsa vuodelta 2019. Miehen tulokset ja palkintorahat mitätöitiin ajanjaksoilta 6.10.2016–18.2.2017 ja 19.2.2019–1.4.2019. Seidlille jää vielä kaksi MM-joukkuepronssia, ja hän on saavuttanut yhden joukkuepronssin myös olympialaisista.

Mario Seidl menetti yhden MM-joukkuepronssin.IMAGO/Nordphoto/ All Over Press

Herola: "Virheitä ja vääriä valintoja tehty"

Dopingtapaus on yhdistetyssä harvinaislaatuinen.

– On ensinnäkin positiivinen asia, että niitä ei ole hirveästi ollut. Meidän lajimme on onneksi säästynyt siltä puolelta. Se on äärimmäisen hieno asia myös näin urheilijan näkökulmasta, että ei tarvitse semmoisia asioita miettiä, vuoden 2021 MM-hopeamitalisti Ilkka Herola kommentoi.

Suomalaishuipun ymmärryksen mukaan Seidlin tapaus on ollut "aika monimutkainen ja pitkän väännön takana". Herola painottaa, että asiantuntijalausunnon antamiseksi tapaukseen pitäisi perehtyä vielä paljon enemmän.

– Tietenkin jokainen tuommoinen on ikävä, ja olipa taustalla mitä tahansa, siellä on varmasti jonkinnäköisiä virheitä ja vääriä valintoja tehty.

– Ei ollut mitenkään lineaarisen oloinen juttu, mitä siellä oli tapahtunut. Oli ilmeisesti sairautta, sen hoitoja, ja niiden menetelmien sallittavuus oli jutun ydin minun ymmärtääkseni. Ne ovat hankalia asioita varmasti, mutta kyllä siellä on ilmeisesti pitkä päivätyö tehty sen asian selvittämiseksi, koska meni yli neljä vuotta tämän tilanteen selvittämisessä. On siellä varmaan monenlaista mielipidettä esitetty.

Lajissa pitkään mukana olleella suomalaisella on vahva käsitys, että dopingin käyttö on yhdistetyssä todella harvinaista.

– Ehdottomasti näin. Ei tosiaan ole näitä tullut, ja minä olen aika varma siitä, että jos tällä testaamissysteemillä on käyttäjiä, on kiinni jääneitä.

Hyvin menee

Herolalla itsellään kulkee mukavasti. Hän kertoo harjoituskauden menneen ilman sairasteluja ja maajoukkueleiritys on ollut kattavaa.

– On päässyt tekemään yhdessä hyviä leiripätkiä monipuolisissa olosuhteissa. On ollut mielelle sopivasti vaihtelua. On ehtinyt kuitenkin olla myös kotiharjoittelussa riittävästi. Ei ole oikeastaan mitään valittamista.

– Välinepuoli on tuonut jälleen kerran lisähaastetta tähän, koska säännöt tälläkin kertaa muuttuivat paljon keväästä. Se aiheuttaa ylimääräistä testaamista aika paljon. Tässä vaiheessa vuotta ollaan kuitenkin jo ihan hyvässä valmiudessa niiden kanssa. Ei ole enää mitään jännityksiä silläkään puolella. Tietää, että ollaan ajan tasalla ja vehkeet ovat kunnossa. Voi keskittyä nyt vain olennaiseen.

Hyppy kulkenut

Edessä on olympiakausi, joka voi mahdollisesti jäädä 30-vuotiaan Herolan viimeiseksi sesongiksi. Suomalainen selvitti viime talvena Trondheimin MM-kisojen yhteydessä, että miettisi ensimmäistä kertaa uran jatkoa Milano-Cortinan kekkereiden jälkeen.

– Olen itseni kanssa sopinut, että tämän kauden jälkeen katsotaan, vieläkö homma jatkuu. Kyllähän se kovin lyhyelle tuntuisi, jos miettisi, että tässä olisi enää suunnilleen viisi kuukautta aikaa ja se olisi sitten siinä.

– Ei se ainakaan mitenkään kädenkäänteessä tapahtuva päätös tule olemaan, se on ihan varma. Mutta nyt on ensimmäinen kerta, että on aika sitä asiaa miettiä, harkita ja katsoa, mille se tuntuu keväällä olympialaisten ja kisakauden jälkeen: vieläkö on paloa lähteä tekemään? Varmaan ensi kaudenkin fiilis siihen aika paljon vaikuttaa, minkälainen tunnelma silloin keväällä on.

Herolan viime sesonki oli yhtä kaikki uran paras maailmancupissa. Hän saavutti ensimmäisen henkilökohtaisen osakilpailuvoittonsa ja ylsi kokonaiscupissa viidenneksi.

Vahvana hiihtäjänä tunnetun suomalaisen tasaisia laatusuorituksia mahdollisti aiempaa paremmin kulkenut mäkihyppääminen. Yksittäistä taikatemppua sen taustalla ei ollut.

– Pitkäjänteinen työ, miten ollaan muutettu harjoitusfilosofiaa, oltu tarkempia sen rytmittämisen kanssa ja pyritty laatua parantamaan harjoituksissa koko ajan – se vain alkoi jossain kohtaa tuottamaan tulosta. Kyllähän hyviä jaksoja on ollut aikaisemminkin, mutta hyvästä hyppäämisestä saatiin pitkäkestoista ja tasaista.

Herola kiteyttää, että toistojen määrä on varmasti vaikuttanut eniten.

– Sitä kautta se, että kun rutiineja on muutettu, niitä on pikkuhiljaa alkanut kertymään enemmän ja enemmän. Sitten sitä on pystynyt vakioimaan tuonne.

Harjoittelelemisen perusperiaatteet on säilytetty suomalaisen mukaan ennallaan, vaikkakin uusia ärsykkeitä on fysiikkaharjoitteluunkin kehon vaateiden mukaisesti otettu. Hyppäämisen vireystilan seurantaa on myös tarkennettu.

– Pyritään siihen, että pysytään läpi kauden hyvässä kunnossa hyppäämistä varten, vaikka harjoiteltaisiin kovempaakin välillä.

Vielä pari pykälää paremmin

Mitä Herola uskaltaa marraskuun lopussa Rukalla käynnistyvältä ensi kaudelta odottaa?

– Odotan samanlaista tuloskäyrää kuin viime vuonna. Toivoisin, että se olisi pari pykälää parempi koko ajan. Kärkitaisteluissa oltiin koko ajan mukana – oikeastaan säännöllisesti joka viikonloppu – mutta toiveena ja tavoitteena on, että tuloslistoja voisi vähän paremmin kääntää omaksi eduksi. Ei oltaisi "mukana taistelussa mutta ei tällä kertaa" -tyyppisesti, vaan oltaisiin tuloslistalla kolmen parhaan joukossa vähän useammin.

– Viime kaudessa ei tietenkään isossa kuvassa hirveästi valittamista ole. Suorittaminen oli todella hyvällä tasolla. Niitä taisteluita oli monta, mutta niistä voisi ensi talvena vielä vähän useamman voittaa.

Maailmancupistakaan ei ole tarvetta luistaa olympialaisten ehdoilla.

– Kalenteri näyttää rytmittyvän tosi hyvin niin, että kun kiertää koko maailmancupin olympialaisiin asti, jäädään viimeisestä viikonlopusta Seefeldiin suoraan valmistavalle leirille ja vältetään turhaa matkustelua sillä tavalla ennen olympialaisia. Viimeiset kisat tulevat kuitenkin sopivassa tahdissa valmistavana harjoituksena.

Miten tärkeää yhden hopeisen MM-mitalin saavuttaneelle suomalaiselle olisi pystyä saamaan urallaan myös olympiamitali?

– Ei se minun uraani määritä. Kyllä minä näiltä näyttämöiltä voin poistua tyytyväisenä kanssa tai ilman, mutta tällä hetkellä se on totta kai suurin tavoite mitä tässä on mielessä. Se on selkeästi sellainen asia, mikä vielä puuttuu.

– Viime vuonna sai yhden pykälän eli maailmancupin osakilpailuvoiton aikaiseksi, mutta olympiamitali olisi vielä tuohon joukon jatkoksi yksi tärkeä meriitti lisää. Toivotaan, että mitali kaulassa voi keväällä poistua kesälomille.