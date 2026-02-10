Suomen pankin pääjohtajan mukaan eläkeleikkaukset ovat välttämättömyys. Katso koko Asian ytimessä -haastattelu tästä.

Asian ytimessä -ohjelmassa käytiin läpi Suomen talouden näkymiä kuluvan vuoden ja myös tulevaisuuden osalta.

Suomen pankin pääjohtaja Olli Rehn sanoo, että Suomen talous on heräämässä talviunestaan.

– Kyllä talouskasvuun on tällä kertaa vankemmat perusteet, kuin aikaisemmin.

– Vientimme näyttää vetävän paremmin kuin aikaisemmin ja tämän lisäksi myös investointikysyntä on virkistymään päin, Rehn jatkaa.

Rehn kertoo, että kysyntää on esimerkiksi vihreään siirtymään ja datakeskuksiin investoidaan nyt melko hyvin.

Kulutus laahaa

Jarruna toimivat kuitenkin edelleen muun muassa epävarmuus maailmalla ja esimerkiksi kauppapolitiikassa.

– Yksityinen kulutus on myös Suomessa edelleen laimeaa, Rehn sanoo.

Rehn kertoo, että monet varautuvat säästämällä. Hän toivoisikin, että ne taloudet joissa varaa on, pistäisivät "talouden rattaat pyörimään".

– Data kertoo sen, että taloudet ovat meillä aika eriarvoisessa asemassa, ja sen takia ei missään nimessä pidä syyllistää niitä kotitalouksia, jotka eivät voi kuluttaa.

Eläkeleikkauksilta ei vältytä

Valtiovarainministeri Riikka Purra on sanonut, että eläkkeisiin ei kosketa. Pitäisikö seuraavan hallituksen koskea?

– En näe miten sitä voitaisiin välttää, jos halutaan Suomen julkinen talous tasapainoon, Rehn vastaa.

Rehn näkee sen oikeudenmukaisena, että koska muiltakin leikataan, myös eläkkeistä leikataan.

Hän sanoo, että ei riitä, että vain eläkkeiden verotusta kiristetään.

– Se tuo lyhyellä tähtäimellä jonkinlaista helpotusta julkiseen talouteen, mutta nyt on keskeistä katsoa pidemmälle ja hakea niitä rakenteellisia säästöjä sekä eläkejärjestelmästä että muualta sosiaaliturvasta.

Katso koko Asian ytimessä -jakso jälkikäteen tallenteena täältä .