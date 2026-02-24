Kiinteistönvälittäjä kannustaa pitämään huolta, että kylpyhuone on parhaimmillaan.
Asuntokauppa on yskinyt ja hyviäkin koteja on ollut vaikea saada myytyä.
Huomenta Suomessa kuultiin asuntokaupan vinkkejä RE/MAX Finlandin toimitusjohtaja Pasi Aallolta ja Roof LKV:n myyntijohtaja Niko Koivistolta.
Oikean hinnan lisäksi kauppoja voi yrittää vauhdittaa monilla tavoilla. Kuvien pitää olla houkuttelevia, mutta moni saattaa pohtia myös pintaremontteja ja pientä laittoa.
Roof LKV:n Koivisto olisi varovainen isompien remonttien ja laittamisen kohdalla, mutta kylpyhuoneen kohdalla hän olisi valmis panostukseen.
– Se on kuitenkin tärkein ja arvokkain tila, hän muistuttaa.
Entä pitääkö seinien olla tylsän valkoisia? Katso koko keskustelu alla olevalta videolta.