OP Pohjola ennustaa asuntojen hintojen nousevan vähitellen tänä ja ensi vuonna. Hintojen odotetaan nousevan tänä vuonna yhden prosentin ja ensi vuonna kolme prosenttia.



OP Pohjola arvioi asuntomarkkinakatsauksessaan, että hintakehitykseen liittyy sekä negatiivisia riskejä että mahdollisuuksia nopeampaankin elpymiseen. Samaan aikaan kuluttajien heikko luottamus talouteen jarruttaa asuntomarkkinoiden elpymistä.



OP Pohjolan mukaan asuntomarkkinoiden kehitystä tukevat vakautunut korkokehitys sekä kotitalouksien nousevat tulot. Sen sijaan työmarkkinoiden kehitys jarruttaa hintojen nousua, mutta tilanne alkaa helpottaa etenkin ensi vuonna.



– Asuntojen hintakehitys reagoi talouden muutoksiin melko hitaasti. Liikettä hidastavat sekä myyjät että ostajat. Asuntoa ei haluta myydä tappiolla, erityisesti jos velkaa on paljon ja myyntihinta uhkaa jäädä lainasummaa pienemmäksi. Ostajat sen sijaan saattavat odotella hintojen laskua entisestään, mikä vähentää kysyntää, OP Pohjolan senioriekonomisti Joona Widgrén sanoo tiedotteessa.

Viime vuonna kymmenes enemmän asuntokauppoja

Asuntomarkkinoilla viime vuoden loppu jatkui samankaltaisena kuin koko vuosi, ja hinnat olivat lievässä laskussa vuoden takaiseen verrattuna.



Asuntokauppoja tehtiin viime vuonna noin 13 prosenttia enemmän kuin edeltävänä vuonna.



– Asuntojen hintojen nopein lasku on takana ja kauppamäärät nousseet selvästi pohjiltaan. Jatkossa odotamme, että kauppamäärät nousevat vielä hieman ja hinnatkin kääntyvät viimein maltilliselle nousu-uralle, Widgrén sanoo tiedotteessa.



Viime vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä hintakehitys oli alueellisesti yhtenäistä. Edeltävään vuoteen verrattuna suurissa kaupungeissa asuntojen hinnat laskivat 3,4 prosenttia, ja muita kaupunkeja voimakkaammin ne laskivat Turussa ja Espoossa. Oulussa taas hintakehitys oli hieman parempaa. Kasvukeskusten ulkopuolella hinnat laskivat keskimäärin kolme prosenttia.