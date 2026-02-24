Loppuvuodesta vanhojen omakotitalojen hinnat laskivat ja kauppoja tehtiin hieman edellisvuotta enemmän.

Vanhojen omakotitalojen hinnat laskivat loka-joulukuussa koko maassa 6,3 prosenttia verrattuna vuoden 2024 vastaavaan ajanjaksoon, kertoo Tilastokeskus.



Suurissa kaupungeissa hinnat laskivat 5,1 prosenttia ja niiden ulkopuolella 6,6 prosenttia verrattuna vuotta aiempaan.



Uusien omakotitalojen hinnat taas nousivat koko maan tasolla 0,2 prosenttia vuoden takaisesta.



Omakotitalotonttien hinnat nousivat koko maassa keskimäärin reilun prosentin vuotta aiemmasta. Yli 100 000 asukkaan kunnissa tonttien hinnat nousivat lähes 19 prosenttia, kun taas alle 20 000 asukkaan kunnissa ne laskivat reilut 19 prosenttia.



Vanhojen omakotitalojen kauppoja tehtiin loppuvuonna lähes 3 700, mikä on lähes viisi prosenttia enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin.

Jyrkin pudotus Itä-Suomessa

Koko viime vuoden aikana vanhojen omakotitalon hinnat laskivat 6,1 prosenttia edeltävästä vuodesta. Tilastokeskuksen yliaktuaari Elina Peltoniemen mukaan vuoden 2022 jälkeen omakotitalojen hinnat ovat laskeneet tasaisesti koko Suomessa.



– Jyrkintä pudotus on ollut Itä-Suomessa, jossa hinnat ovat painuneet jopa 26 prosenttia. Muualla maassa lasku on ollut noin 15–20 prosenttia, Peltoniemi sanoo tiedotteessa.



Peltoniemen mukaan vuoteen 2010 verrattuna vanhojen omakotitalojen hinnat ovat nousseet ainoastaan pääkaupunkiseudulla, missä nousua on tullut noin kuusi prosenttia. Muualla Suomessa hinnat sen sijaan ovat laskeneet keskimäärin yli 20 prosenttia.



Hypon ekonomisti Juho Keskisen mukaan laskeneet korot sekä aloilleen asettuneet lämmitys- ja vesimaksut helpottavat erityisesti asuntovelallisten omakotiasujien taloutta.



– Taloussuhdanteen ja ostovoiman vahvistuminen ei silti riitä pidemmällä aikavälillä nostamaan omakotitalojen hintoja muuttotappiosta kärsivillä, pientalovaltaisilla alueilla, joissa lapsiperheiden määrä vähenee jatkossakin, hän kuvailee tiedotteessa.

