Yleinen käsitys siitä, että vanha talo tarkoittaa homeriskiä ja uusi talo turvaa ei pidä aina paikkaansa.

Home- ja kosteusvauriot mielletään yhä helposti vanhojen 1960–1980-lukujen talojen ongelmaksi.

Asumisterveysliitto Asteen toiminnanjohtaja Hannele Rämö kertoo, että home ei kuitenkaan ole vain vanhempien rakennusten ongelma.

Vaurio voi löytyä myös uudesta asunnosta – jopa saman vuoden aikana rakennetusta talosta.

– Kosteus- ja homevaurioita löytyy myös ihan uudestakin rakennuskannasta – ihan tämän vuosikymmenen ja jopa saman vuoden rakennuskannasta, Rämö kertoo Huomenta Suomen haastattelussa.

Vaikka uudetkin talot voivat homehtua, tietyt vanhempien rakennuskausien ratkaisut ovat yhä riskialttiita.

– Enimmäkseenhän nämä vauriot mielletään olemassa olevaan vanhempaan rakennuskantaan ennen 90-lukua, hän sanoo.

Esimerkiksi tasakaton ongelmat on nykyään hyvin tiedostettu Suomen olosuhteissa. Rämö ei pidä sitä suurimpana homeriskinä, jos katto on tehty oikein.

Toinen pelottava sana on valesokkeli, johon liittyvä riski voi olla suuri riippuen sokkelin ratkaisuista.

– Valesokkeli on silloin riski ja vaarallinen, jos sen peruslaatta on ympäröivän maapinnan alapuolella, ja siellä on puukannet.

