Viimeisessä valintaryppäässä kiinnostivat erityisesti miesten maastohiihdon nimeämiset. Niko Anttola, Ristomatti Hakola, Emil Liekari, Niilo Moilanen ja Joni Mäki veivät viimeiset paikat. Arvokisamitalisti Perttu Hyvärinen joutui pettymään.
Sprinttiin erikoistuneen Liekarin, 24, valintaa ohi Hyvärisen voi pitää kuitenkin yllätyksenä.
Liekari saavutti 5. sijan vapaan sprintissä maailmancupissa Oberhofissa viime viikolla
, mutta viivalta puuttuivat monet tähtinimet, minkä lisäksi sprintti hiihdetään olympialaisissa perinteisellä.
Tavoite: Kuusi mitalia
Olympiakomitean hallitus on asettanut Suomen joukkueen viralliseksi mitalitavoitteeksi 6 mitalia.
– Suomen mitalimäärä talviolympialaisista on 2000-luvun aikana vaihdellut 5–9 mitalin välillä. Tällä hetkellä datapohjainen mitaliodottama Suomen osalta on Milano-Cortinasta 5,35 mitalia. Lähdemme tavoittelemaan tuota odottamaa parempaa tulosta, Suomen joukkueen johtaja Janne Hänninen sanoo tiedotteessa.
Suomen joukkue talviolympilaisiin
(Viimeisessä valinnassa valittujen urheilijoiden nimet tummennettuna)
Alppihiihto
Eduard Hallberg Elian Lehto Jesper Pohjolainen Silja Koskinen Rosa Pohjolainen Erika Pykäläinen
Ampumahiihto
Tuomas Harjula Olli Hiidensalo Otto Invenius Jimi Klemettinen Tero Seppälä Inka Hämäläinen Noora Kaisa Keränen Venla Lehtonen Sonja Leinamo Suvi Minkkinen
Freeski
Kuura Koivisto Elias Lajunen Elias Syrjä Anni Kärävä
Akseli Ahvenainen Olli Penttala Severi Vierelä Rasmus Karjalainen
Lumilautailu
Rene Rinnekangas Eveliina Taka
Maastohiihto
Niko Anttola Ristomatti Hakola Emil Liekari Niilo Moilanen Joni Mäki Iivo Niskanen Arsi Ruuskanen Lauri Vuorinen Jasmi Joensuu Jasmin Kähärä Johanna Matintalo Kerttu Niskanen Vilma Nissinen Krista Pärmäkoski Vilma Ryytty Amanda Saari
Mäkihyppy
Antti Aalto Niko Kytösaho Vilho Palosaari Heta Hirvonen Minja Korhonen Sofia Mattila Jenny Rautionaho
Taitoluistelu
Jäätanssi: Juulia Turkkila & Matthias Versluis
Yksinluistelu: Iida Karhunen, Lappeenrannan Taitoluistelijat