Suomen miesten ja naisten jääkiekkomaajoukkueet Milano-Cortinan talviolympialaisiin on nimetty.
Hyökkäyksestä puuttuvat muun muassa pitkään loukkaantumisen takia sivussa oleva Aleksander Barkov ja tällä hetkellä loukkaantuneena oleva Patrik Laine.
Leijonien kokoonpanoon murtautui vain yksi pelaaja NHL:n ulkopuolelta. Kokenut maajoukkuepuolustaja Mikko Lehtonen liittyy joukkueeseen sveitsiläisestä Zürichistä.
Viidellä on aiempaa kokemusta olympialaisista. Vain Olli Määttä ja Mikael Granlund olivat mukana Sotshin kisoissa 2014, jolloin NHL-pelaajat pääsivät viimeksi mukaan olympiakaukaloon.
– Joukkueessa on pelaajia, joilla on kokemusta arvokisoista ja maajoukkuepaidasta, mistä on arvokisoissa ehdottomasti hyötyä, päävalmentaja Antti Pennanen toteaa.
– Maajoukkueessa on yleisesti ollut hyvä ilmapiiri ja se on varmasti yksi meidän vahvuuksistamme myös helmikuussa. Jokainen pelaaja haluaa pelata maajoukkueelle, Pennanen jatkaa.
Leijonien ryhmästä 19 pelaajaa olivat mukana viime talvena pelatussa 4 Nations -turnauksessa. Tämän ulkopuolelta olympiaryhmään mukaan valittiin Mikko Lehtonen, Oliver Kapanen, Eeli Tolvanen ja Joel Kiviranta.
Naisten olympiajoukkueessa mukana on Jenni Hiirikoski, jolle kisat ovat jo uran viidennet.
Leijonien olympiajoukkue:
Maalivahdit:
Kevin Lankinen, Vancouver Canucks
Ukko-Pekka Luukkonen, Buffalo Sabres
Juuse Saros, Nashville Predators
Puolustajat:
Miro Heiskanen, Dallas Stars
Henri Jokiharju, Boston Bruins
Mikko Lehtonen, ZSC Lions
Esa Lindell, Dallas Stars
Nikolas Matinpalo, Ottawa Senators
Niko Mikkola, Florida Panthers
Olli Määttä, Utah Mammoth
Rasmus Ristolainen, Philadelphia Flyers
Hyökkääjät:
Sebastian Aho, Carolina Hurricanes
Joel Armia, Los Angeles Kings
Mikael Granlund, Anaheim Ducks
Erik Haula, Nashville Predators
Roope Hintz, Dallas Stars
Kaapo Kakko, Seattle Kraken
Oliver Kapanen, Montreal Canadiens
Joel Kiviranta, Colorado Avalanche
Artturi Lehkonen, Colorado Avalanche
Anton Lundell, Florida Panthers
Eetu Luostarinen, Florida Panthers
Mikko Rantanen, Dallas Stars
Teuvo Teräväinen, Chicago Blackhawks
Eeli Tolvanen, Seattle Kraken
Naisleijonien olympiajoukkue:
Maalivahdit:
Sanni Ahola, Ottawa Charges
Anni Keisala, HPK
Emilia Kyrkkö, St. Cloud State University
Puolustajat:
Jenni Hiirikoski, Luleå HF
Sini Karjalainen, Skellefteå AIK
Nelli Laitinen, University of Minnesota
Sanni Rantala, Frölunda HC
Ronja Savolainen, Ottawa Charges
Elli Suoranta, Ilves
Siiri Yrjölä, St. Cloud State University
Hyökkääjät:
Elisa Holopainen, Frölunda HC
Michelle Karvinen, Vancouver Goldeneyes
Ida Kuoppala, Skellefteå AIK
Julia Liikala, HC Ambri-Piotta
Petra Nieminen, Luleå HF
Emma Nuutinen, Kiekko-Espoo
Jenniina Nylund, Brynäs IF
Julia Schalin, Mercyhurst University
Susanna Tapani, Boston Fleet
Noora Tulus, Brynäs IF
Viivi Vainikka, Brynäs IF
Sanni Vanhanen, Ohio State University
Emilia Vesa, Frölunda HC