Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen esittää, että ydinaseiden sijoittaminen Suomeen kiellettäisiin puolueiden yhteisellä julkilausumalla. Puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) on myönteinen ehdotukselle.

Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkosen mielestä hallituksen lakiesitys ydinaseiden täyskiellon purkamisesta lähti liikkeelle "vähän huonossa asennossa".

Oppositio on arvostellut erityisesti tapaa, jolla esitys tuotiin eduskuntaan neuvottelematta siitä oppositiopuolueiden kanssa etukäteen.

Ydinaseiden täyskiellon purkaminen on herättänyt närää ja suoranaista vastustusta varsinkin SDP:ssä, vasemmistoliitoissa ja vihreissä.

Nyt keskustan puheenjohtaja ja edellisen hallituksen puolustusministeri Kaikkonen etsii kiistaan ratkaisua naapurimaiden mallista, jossa ainakin ydinaseiden sijoittaminen Suomeen rauhan aikana kiellettäisiin puolueiden yhteisellä julkilausumalla.

Siten ydinaseiden täyskiellon poistaminen ydinenergialaista olisi helpompi hyväksyä.

– Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa on se tilanne, että siellä ei ole tällaisia lainsäädännöllisiä rajoitteita niin kuin Suomessa. Mutta niissä on muulla tavoin linjattu yliasepolitiikasta ja siitä, että rauhan aikana ydinaseita ei sijoiteta. Mekin voisimme mielestäni toimia samoin, esittää Kaikkonen.

Oppositiojohtajan mielestä julkilausuma voitaisiin tehdä monella tavalla. Vastuu sen valmistelusta ja kokoon saamisesta kuuluisi luontevimmin hallitukselle.

– Ajat ovat tuuliset ja tämä korostaa sitä, että kansallinen yhtenäisyys ulko- ja turvallisuuspolitiikan isoissa kysymyksissä olisi arvokasta. Sen eteen kannattaisi nyt vähän tehdä töitäkin, perustelee Kaikkonen.

Puolustusministeri Häkkänen pitää esitystä hyvänä

Puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) pitää Kaikkosen esitystä hyvänä.

Lakitasoinen ydinaseiden täyskielto sen sijaan pitää hallituksen mielestä poistaa turvallisuuspoliittisista syistä.

– Lainsäädännön rajoitteet poistamalla Suomi pystyy maksimaalisesti hyötymään Naton puolustuksellisesta pelotteesta ja vahvistamaan Suomen turvallisuutta, toteaa Häkkänen.

– Mutta tällainen poliittinen julkilausuma esimerkiksi siitä, että Suomeen ei sijoiteta rauhan aikana mitään ydinaseita, niin siitähän kaikki tuntuvat olevan samaa mieltä. Eli se on varmasti sellainen asia, josta voidaan aivan hyvin jonkinlainen julkinen lausuma tehdä.

Häkkäsen mukaan Suomen valtiojohto on koko ajan korostanut, ettei ydinaseita olla sijoittamassa Suomeen.

– Tämä asia on sanottu jo ääneen presidentin, pääministerin ja allekirjoittaneen toimesta. Ja siitä varmasti kevään aikana löydetään laajempaa yhteisymmärrystä eduskunnassa, kun asiaa ruvetaan perusteellisemmin arvioimaan, uskoo Häkkänen.

Häkkäsenkin mielestä Suomen näkemys ydinaseiden sijoittamiseen voidaan osoittaa monella tavalla.

– Se voidaan arvioida nyt tässä kevään aikana, mikä on siihen sopiva menetelmä. Joillain mailla se on ollut valtion virallinen julkilausuma pääministerin tai jonkun muun suulla. Joillain se on kirjattu selontekomenettelyyn tai johonkin muuhun, pohtii Häkkänen vaihtoehtoja.

– Katsotaan, mikä se voi olla. Uskoisin, että tästä puolueet ovat samaa mieltä.

Eduskunta käsittelee ydinaseiden täyskiellon purkulakia kevään aikana. Eduskuntaryhmät saavat asiasta myös osin turvaluokiteltua tietoa. Tänään asiaa esiteltiin eduskunnan turvatiloissa SDP:n ja keskustan eduskuntaryhmille.