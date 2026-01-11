Milano-Cortinan talviolympialaiset käydään Italiassa 6.–22. helmikuuta 2026. Kisojen päiväkohtaisen ohjelman näet tästä artikkelista.
Olympialaisissa jaetaan mitalit 116 kilpailussa kaikkiaan 16 eri talvilajissa. Uutena lajina mukaan tulee vuorihiihto.
Suomen joukkueeseen on nimetty tähän mennessä 17 urheilijaa sekä miesten ja naisten jääkiekkojoukkueet. Lopullinen kisajoukkue on tiedossa 23. tammikuuta.
Alla kisojen päiväkohtainen ohjelma. Muutokset ovat mahdollisia. Lajien suomalaisurheilijoita päivitetään ohjelmaan olympialaisten lähestyessä sekä niiden aikana.
Keskiviikko 4.2.
Curling
- Klo 20.05 Sekaparikilpailu, lohkovaihe: Ruotsi–Etelä-Korea, Iso-Britannia–Norja, Kanada–Tshekki, Viro–Sveitsi
Torstai 5.2.
Curling
- Klo 11.05 Sekaparikilpailu, lohkovaihe: Iso-Britannia–Viro, Ruotsi–Tshekki, Norja–Yhdysvallat, Etelä-Korea–Italia
- Klo 15.35 Sekaparikilpailu, lohkovaihe: Yhdysvallat–Sveitsi, Norja–Kanada
- Klo 20.05 Sekaparikilpailu, lohkovaihe: Kanada–Italia, Sveitsi–Etelä-Korea, Viro–Sveitsi, Tshekki–Iso-Britannia
Jääkiekko
- Klo 13.10 Naiset, lohkovaihe: Ruotsi–Saksa
- Klo 15.40 Naiset, lohkovaihe: Italia–Ranska
- Klo 17.40 Naiset, lohkovaihe: Yhdysvallat–Tshekki
- Klo 22.10 Naiset, lohkovaihe: Suomi–Kanada (Naisleijonat)
Perjantai 6.2.
Curling
- Klo 11.05 Sekaparikilpailu, lohkovaihe: Ruotsi–Iso-Britannia, Italia–Sveitsi, Yhdysvallat–Kanada
- Klo 15.35 Sekaparikilpailu, lohkovaihe: Tshekki–Yhdysvallat, Viro–Italia, Etelä-Korea–Iso-Britannia, Ruotsi–Norja
Taitoluistelu
- Klo 10.55 Joukkuekilpailu: Jäätanssi, lyhytohjelma
- Klo 12.35 Joukkuekilpailu: Pariluistelu, lyhytohjelma
- Klo 14.35 Joukkuekilpailu: Naisten yksinluistelu, lyhytohjelma
Jääkiekko
- Klo 13.10 Naiset, lohkovaihe: Ranska–Japani
- Klo 15.40 Naiset, lohkovaihe: Tshekki–Sveitsi
Lauantai 7.2.
Alppihiihto
- 12.30 Syöksy, miehet
Curling
- 11.05 Sekaparikilpailu, lohkovaihe: Iso-Britannia–Kanada, Sveitsi–Ruotsi
- 15.35 Sekaparikilpailu, lohkovaihe: Viro–Norja, Tshekki–Etelä-Korea, Ruotsi–Italia, Iso-Britannia–Yhdysvallat
- 20.05 Sekaparikilpailu, lohkovaihe: Etelä-Korea–Yhdysvallat, Kanada–Viro, Tshekki–Sveitsi, Norja–Italia
Freestylehiihto
- 11.30 Slopestyle, naiset: Karsinta
- 15.00 Slopestyle, miehet: Karsinta
Jääkiekko
- 13.10 Naiset, lohkovaihe: Saksa–Japani
- 15.40 Naiset, lohkovaihe: Ruotsi–Italia
- 17.40 Naiset, lohkovaihe: Yhdysvallat–Suomi (Naisleijonat)
- 22.10 Naiset, lohkovaihe: Sveitsi–Kanada
Maastohiihto
- 14.00 Yhdistelmäkilpailu 10km + 10km, naiset
Mäkihyppy
- 19.45 Normaalimäki, naiset
Ohjaskelkkailu
- 18.00 Yksikkö, miehet: Laskut 1-2
Pikaluistelu
- 17.00 Naiset 3000m
Taitoluistelu
- 20.45 Joukkuekilpailu: Miesten yksinluistelu, lyhytohjelma
- 23.05 Joukkuekilpailu: Jäätanssi, vapaaohjelma
Sunnuntai 8.2.
Alppihiihto
- 12.30 Syöksy, naiset
Ampumahiihto
- 15.05 Sekaviesti 4x6km
Curling
- 11.05 Sekaparikilpailu, lohkovaihe: Norja–Tshekki, Etelä-Korea–Viro
- 15.35 Sekaparikilpailu, lohkovaihe: Kanada–Ruotsi, Iso-Britannia–Sveitsi, Yhdysvallat–Viro, Italia–Tshekki
- 20.05 Sekaparikilpailu, lohkovaihe: Italia–Iso-Britannia, Yhdysvallat–Ruotsi, Sveitsi–Norja, Kanada–Etelä-Korea
Jääkiekko
- 17.40 Naiset, lohkovaihe: Ranska–Ruotsi
- 22.10 Naiset, lohkovaihe: Tshekki–Suomi (Naisleijonat)
Maastohiihto
- 13.30 Yhdistelmäkilpailu 10km + 10km, miehet
Ohjaskelkkailu
- 18.00 Yksikkö, miehet: Laskut 3-4
Pikaluistelu
- 17.00 Miehet 5000m
Taitoluistelu
- 20.30 Joukkuekilpailu: Pariluistelu, vapaaohjelma
- 21.45 Joukkuekilpailu: Naisten yksinluistelu, vapaaohjelma
- 22.55 Joukkuekilpailu: Miesten yksinluistelu, vapaaohjelma
Maanantai 9.2.
Alppihiihto
- 11.30 Joukkuealppiyhdistetty, miehet: syöksy
- 15.00 Joukkuealppiyhdistetty, miehet: pujottelu
Curling
- 11.05 Sekaparikilpailu, lohkovaihe: Sveitsi–Kanada, Italia–Yhdysvallat, Norja–Etelä-Korea, Tshekki–Viro
- 19.05 Sekaparikilpailu, välierät
Freestylehiihto
- 13.30 Slopestyle, naiset: Finaali
Jääkiekko
- 13.10 Naiset, lohkovaihe: Japani–Italia
- 17.40 Naiset, lohkovaihe: Saksa–Ranska
- 21.40 Naiset, lohkovaihe: Sveitsi–Yhdysvallat
- 22.10 Naiset, lohkovaihe: Kanada–Tshekki
Mäkihyppy
- 20.00 Normaalimäki, miehet
Ohjaskelkkailu
- 18.00 Yksikkö, naiset: Laskut 1-2
Pikaluistelu
- 18.30 Naiset 1000m
Taitoluistelu
- 20.20 Jäätanssi, lyhyttanssi
Tiistai 10.2.
Alppihiihto
- 11.30 Joukkuealppiyhdistetty, naiset: syöksy
- 15.00 Joukkuealppiyhdistetty, naiset: pujottelu
Ampumahiihto
- 14.30 Normaalimatka 20km, miehet
Curling
- 15.05 Sekaparikilpailu, pronssiottelu
- 19.05 Sekaparikilpailu, finaali
Freestylehiihto
- 12.15 Kumparelasku, miehet: Karsinta 1
- 13.30 Slopestyle, miehet: Finaali
- 15.15 Kumparelasku, naiset: Karsinta 1
Jääkiekko
- 13.10 Naiset, lohkovaihe: Japani–Ruotsi
- 17.40 Naiset, lohkovaihe: Italia–Saksa
- 21.10 Naiset, lohkovaihe: Kanada–Yhdysvallat
- 22.10 Naiset, lohkovaihe: Suomi–Sveitsi (Naisleijonat)
Kaukalopikaluistelu
- 11.30 Naiset 500m, alkuerät
- 12.08 Miehet 1000m, alkuerät
- 12.53 Sekaviesti, erät ja finaali
Maastohiihto
- 10.15 Sprintti (p), naiset ja miehet: karsinta
- 12.45 Sprintti (p), naiset ja miehet: erävaihe
Mäkihyppy
- 19.45 Sekajoukkuemäki
Ohjaskelkkailu
- 18.00 Yksikkö, naiset: Laskut 3-4
Taitoluistelu
- 19.30 Miesten yksinluistelu, lyhytohjelma
Keskiviikko 11.2.
Alppihiihto
- 12.30 Supersuurpujottelu, miehet
Ampumahiihto
- 15.15 Normaalimatka 15km, naiset
Curling
- 20.05 Miehet, lohkovaihe: Ruotsi–Italia, Kanada–Saksa, Tshekki–Yhdysvallat, Kiina–Iso-Britannia
Freestylehiihto
- 12.00 Kumparelasku, naiset: Karsinta 2
- 15.15 Kumparelasku, naiset: Finaali
Jääkiekko
- 17.40 Miehet, lohkovaihe: Slovakia–Suomi (Leijonat)
- 22.10 Miehet, lohkovaihe: Ruotsi–Italia
Ohjaskelkkailu
- 18.00 Kaksikko, naiset ja miehet: Laskut 1-2
Pikaluistelu
- 19.30 Miehet 1000m
Taitoluistelu
- 20.30 Jäätanssi, vapaatanssi
Yhdistetty
- 11.00 Normaalimäki, miehet
- 14.45 Hiihto-osuus 10km, miehet
2:57Suvi Minkkisen tavoitteena olympiamitali: "Onnistuneella suorituksella mahdollinen."
Torstai 12.2.
Alppihiihto
- 12.30 Supersuurpujottelu, naiset
Curling
- 10.05 Naiset, lohkovaihe: Etelä-Korea–Yhdysvallat, Japani–Ruotsi, Italia–Sveitsi, Kanada–Tanska
- 15.05 Miehet, lohkovaihe: Norja–Saksa, Yhdysvallat–Sveitsi, Iso-Britannia–Ruotsi
- 20.05 Naiset, lohkovaihe: Kiina–Iso-Britannia, Italia–Etelä-Korea, Tanska–Japani, Ruotsi–Yhdysvallat
Freestylehiihto
- 11.00 Kumparelasku, miehet: Karsinta 2
- 13.15 Kumparelasku, miehet: Finaali
Jääkiekko
- 13.10 Miehet, lohkovaihe: Sveitsi–Ranska
- 17.40 Miehet, lohkovaihe: Tshekki–Kanada
- 22.10 Miehet, lohkovaihe: Latvia–Yhdysvallat, Saksa–Tanska
Kaukalopikaluistelu
- 21.15 Naiset 500m, erät ja finaali
- 21.29 Miehet 1000m, erät ja finaali
Maastohiihto
- 14.00 Väliaikalähtö 10km (v), naiset
Ohjaskelkkailu
- 19.30 Joukkuekilpailu
Pikaluistelu
- 17.30 Naiset 5000m
Skeleton
- 10.30 Miehet, laskut 1-2
Perjantai 13.2
Ampumahiihto
- 15.00 Sprintti 10km, miehet
Curling
- 10.05 Miehet, lohkovaihe: Kanada–Yhdysvallat, Iso-Britannia–Italia, Kiina–Norja, Sveitsi–Tshekki
- 15.05 Naiset, lohkovaihe: Tanska–Ruotsi, Kiina–Sveitsi, Yhdysvallat–Kanada, Iso-Britannia–Etelä-Korea
- 20.05 Miehet, lohkovaihe: Sveitsi–Kiina, Tshekki–Norja, Saksa–Italia, Kanada–Ruotsi
Jääkiekko
- 13.10 Miehet, lohkovaihe: Italia–Slovakia, Suomi–Ruotsi (Leijonat)
- 17.40 Miehet, lohkovaihe: Ranska–Tshekki, Naiset: Puolivälierä
- 22.10 Miehet, lohkovaihe: Kanada–Sveitsi, Naiset: Puolivälierä
Maastohiihto
- 12.45 Väliaikalähtö 10km (v), miehet
Pikaluistelu
- 17.00 Miehet 1000m
Skeleton
- 17.00 Naiset, laskut 1-2
- 20.30 Miehet, laskut 3-4
Taitoluistelu
- 20.00 Miesten yksinluistelu, vapaaohjelma
Lauantai 14.2.
Alppihiihto
- 11.00 Suurpujottelu, miehet: 1. kierros
- 14.30 Suurpujottelu, miehet: 2. kierros
Ampumahiihto
- 15.45 Sprintti 7,5km, naiset
Curling
- 10.05 Naiset, lohkovaihe: Italia–Kiina, Iso-Britannia–Kanada, Sveitsi–Japani
- 15.05 Miehet, lohkovaihe: Tshekki–Iso-Britannia, Ruotsi–Kiina, Sveitsi–Kanada, Saksa–Yhdysvallat
- 20.05 Naiset, lohkovaihe: Kanada–Sveitsi, Japani–Yhdysvallat, Etelä-Korea–Tanska, Italia–Ruotsi
Freestylehiihto
- 11.30 Parikumparelasku, naiset: Erävaihe
- 12.46 Parikumparelasku, naiset: Finaali
- 20.30 Big air, naiset: Karsinta
Jääkiekko
- 13.10 Miehet, lohkovaihe: Ruotsi–Slovakia, Saksa–Latvia
- 17.40 Miehet, lohkovaihe: Suomi–Italia (Leijonat), Naiset: Puolivälierä
- 22.10 Miehet, lohkovaihe: Yhdysvallat–Tanska, Naiset: Puolivälierä
Kaukalopikaluistelu
- 21.15 Miehet 1500m, erät ja finaali
- 21.59 Naiset 1000m, alkuerät
- 23.00 Naiset 3000m viesti, välierät
Maastohiihto
- 13.00 Viesti 4x7,5km, naiset
Mäkihyppy
- 19.45 Suurmäki, miehet
Pikaluistelu
- 17.00 Joukkuetakaa-ajo, naiset: Puolivälierät
- 18.00 Miehet 500m
Skeleton
- 19.00 Naiset, laskut 3-4
Sunnuntai 15.2.
Alppihiihto
- 11.00 Suurpujottelu, naiset: 1. kierros
- 14.30 Suurpujottelu, naiset: 2. kierros
Ampumahiihto
- 12.15 Takaa-ajo 12,5km, miehet
- 15.45 Takaa-ajo 10km, naiset
Curling
- 10.05 Miehet, lohkovaihe: Yhdysvallat–Ruotsi, Saksa–Iso-Britannia, Norja–Italia
- 15.05 Naiset, lohkovaihe: Japani–Etelä-Korea, Tanska–Italia, Iso-Britannia–Ruotsi, Yhdysvallat–Kiina
- 20.05 Miehet, lohkovaihe: Kiina–Kanada, Norja–Yhdysvallat, Italia–Tshekki, Iso-Britannia–Sveitsi
Freestylehiihto
- 11.30 Parikumparelasku, miehet: Erävaihe
- 12.46 Parikumparelasku, miehet: Finaali
- 20.30 Big air, miehet: Karsinta
Jääkiekko
- 13.10 Miehet, lohkovaihe: Sveitsi–Tshekki
- 17.40 Miehet, lohkovaihe: Kanada–Ranska
- 20.10 Miehet, lohkovaihe: Tanska–Latvia
- 22.10 Miehet, lohkovaihe: Yhdysvallat–Saksa
Maastohiihto
- 13.00 Viesti 4x7,5km, miehet
Mäkihyppy
- 19.45 Suurmäki, naiset
Pikaluistelu
- 17.00 Joukkuetakaa-ajo, miehet: Puolivälierät
- 18.03 Naiset 500m
Rattikelkkailu
- 11.00 Yksikkö, naiset: laskut 1-2
Skeleton
- 19.00 Sekajoukkuekilpailu
Taitoluistelu
- 20.45 Pariluistelu, lyhytohjelma
Maanantai 16.2.
Alppihiihto
- 11.00 Pujottelu, miehet: 1. kierros
- 14.30 Pujottelu, miehet: 2. kierros
Curling
- 10.05 Naiset, lohkovaihe: Ruotsi–Sveitsi, Kiina–Kanada, Tanska–Iso-Britannia
- 15.05 Miehet, lohkovaihe: Iso-Britannia–Norja, Tshekki–Kanada, Ruotsi–Saksa, Italia–Kiina
- 20.05 Naiset, lohkovaihe: Yhdysvallat–Italia, Etelä-Korea–Kiina, Sveitsi–Iso-Britannia, Japani–Kanada
Freestylehiihto
- 20.30 Big air, naiset: Finaali
Jääkiekko
- 17.40 Naiset, välierä
- 22.10 Naiset, välierä
Kaukalopikaluistelu
- 12.00 Naiset 1000m, erät ja finaali
- 12.18 Miehet 500m, alkuerät
- 13.04 Miehet 5000m viesti, välierät
Mäkihyppy
- 20.00 Joukkuemäki, miehet
Rattikelkkailu
- 11.00 Kaksikko, miehet: laskut 1-2
- 20.00 Yksikkö, naiset: laskut 3-4
Taitoluistelu
- 21.00 Pariluistelu, vapaaohjelma
Tiistai 17.2.
Ampumahiihto
- 15.30 Viesti 4x7,5km, miehet
Curling
- 10.05 Miehet, lohkovaihe: Sveitsi–Ruotsi, Yhdysvallat–Kiina, Tshekki–Saksa
- 15.05 Naiset, lohkovaihe: Ruotsi–Kanada, Italia–Japani, Tanska–Yhdysvallat, Etelä-Korea–Sveitsi
- 20.05 Miehet, lohkovaihe: Saksa–Sveitsi, Yhdysvallat–Italia, Kanada–Iso-Britannia, Ruotsi–Norja
Freestylehiihto
- 11.45 Hypyt, naiset: Karsinta
- 15.15 Hypyt, miehet: Karsinta
- 20.30 Big air, miehet: Finaali
Jääkiekko
- 13.10 Miehet, kaksi pudotuspeliottelua
- 17.40 Miehet, pudotuspeliottelu
- 22.10 Miehet, pudotuspeliottelu
Pikaluistelu
- 15.30 Joukkuetakaa-ajo, naiset ja miehet: Välierät ja finaali
Rattikelkkailu
- 20.00 Kaksikko, miehet: laskut 3-4
Taitoluistelu
- 19.45 Naisten yksinluistelu, lyhytohjelma
Yhdistetty
- 11.00 Suurmäki, miehet
- 14.45 Hiihto-osuus 10km, miehet
Keskiviikko 18.2.
Alppihiihto
- 11.00 Pujottelu, naiset: 1. kierros
- 14.30 Pujottelu, naiset: 2. kierros
Ampumahiihto
- 15.45 Viesti 4x6km, naiset
Curling
- 10.05 Naiset, lohkovaihe: Kiina–Tanska, Yhdysvallat–Iso-Britannia, Ruotsi–Etelä-Korea
- 15.05 Miehet, lohkovaihe: Italia–Kanada, Kiina–Tshekki, Norja–Sveitsi, Yhdysvallat–Iso-Britannia
- 20.05 Naiset, lohkovaihe: Iso-Britannia–Japani, Sveitsi–Tanska, Kanada–Italia, Kiina–Ruotsi
Freestylehiihto
- 12.30 Hypyt, naiset: Finaali
Jääkiekko
- 13.10 Miehet, puolivälierä
- 17.40 Miehet, puolivälierä
- 19.10 Miehet, puolivälierä
- 22.10 Miehet, puolivälierä
Kaukalopikaluistelu
- 21.15 Miehet 500m, erät ja finaali
- 21.50 Naiset 3000m viesti, finaali
Maastohiihto
- 10.45 Parisprintti (v), miehet ja naiset: karsinta
- 12.45 Parisprintti (v), miehet ja naiset: finaali
Torstai 19.2.
Curling
- 10.05 Miehet, lohkovaihe: Ruotsi–Tshekki, Italia–Sveitsi, Kiina–Saksa, Norja–Kanada
- 15.05 Naiset, lohkovaihe: Sveitsi–Yhdysvallat, Kanada–Etelä-Korea, Japani–Kiina, Iso-Britannia–Italia
- 20.05 Miehet, välierät
Freestylehiihto
- 11.30 Halfpipe, miehet: Karsinta
- 12.30 Hypyt, naiset: Finaali
- 20.30 Halfpipe, naiset: Karsinta
Jääkiekko
- 15.40 Naiset, pronssiottelu
- 20.10 Naiset, finaali
Pikaluistelu
- 17.30 Miehet 1500m
Taitoluistelu
- 20.00 Naisten yksinluistelu, vapaaohjelma
Vuorihiihto
- 10.50 Sprintti, naiset ja miehet: Erävaihe
- 13.55 Sprintti, naiset ja miehet: Välierä ja finaali
Yhdistetty
- 11.00 Joukkuekilpailu, miehet: Mäkiosuus
- 15.00 Joukkuekilpailu, miehet: Hiihto-osuus
Perjantai 20.2.
Ampumahiihto
- 15.15 Yhteislähtö 15km, miehet
Curling
- 15.05 Naiset, välierät
- 20.05 Miehet, pronssiottelu
Freestylehiihto
- 11.00 Skicross, naiset: Erävaihe
- 14.10 Skicross, naiset: Finaali
- 20.30 Halfpipe, miehet: Finaali
Jääkiekko
- 17.40 Miehet, välierä
- 22.10 Miehet, välierä
Kaukalopikaluistelu
- 21.15 Naiset 1500m, erät ja finaali
- 22.17 Miehet 5000m viesti, finaali
Pikaluistelu
- 17.30 Naiset 1500m
Rattikelkkailu
- 19.00 Kaksikko, naiset: laskut 1-2
Lauantai 21.2.
Ampumahiihto
- 15.15 Yhteislähtö 12,5km, naiset
Curling
- 15.05 Naiset, pronssiottelu
- 20.05 Miehet, finaali
Freestylehiihto
- 11.00 Skicross, miehet: Erävaihe
- 11.45 Hypyt, sekajoukkue: Finaali
- 14.10 Skicross, miehet: Finaali
- 20.30 Halfpipe, naiset: Finaali
Jääkiekko
- 21.40 Miehet, pronssiottelu
Maastohiihto
- 12.00 Yhteislähtö 50km (p), miehet
Pikaluistelu
- 16.00 Yhteislähtö, miehet ja naiset: Välierät ja finaalit
Rattikelkkailu
- 11.00 Nelikko, miehet: laskut 1-2
- 20.00 Kaksikko, naiset: laskut 3-4
Vuorihiihto
- 14.30 Sekaviesti
Sunnuntai 22.2.
Curling
- 12.05 Naiset, finaali
Jääkiekko
- 15.10 Miehet, finaali
Maastohiihto
- 11.00 Yhteislähtö 50km (p), naiset
Rattikelkkailu
- 11.00 Nelikko, miehet: laskut 3-4
Ohjelmalähde: olympics.com