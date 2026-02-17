Milano-Cortinan olympialaisissa sprinttikultaa juhlinut Linn Svahn ei ole mukana keskiviikkona kisattavassa parisprintissä.

Aftonbladetin mukaan Svahnilla on pientä vilustumista, ja hänet korvaa Jonna Sundlingin parina Maja Dahlqvist.

– Oireet ovat lieviä, mutta kuitenkin sellaisia, että uskomme niiden vaikuttavan kielteisesti suoritukseen, Ruotsin maajoukkuelääkäri Rickard Noberius muotoili.

Ruotsi on ilman Svahniakin vahva voittajasuosikki. Sundling oli sprintissä hopealla ja "vaihtopenkiltä" parikisaan kutsuttu Dahlqvist täydensi Ruotsin kolmoisvoiton sprintissä.

Svahn on sairastumisensa vuoksi nyt eristyksissä joukkuetovereistaan. Svahnin poikaystävä, miesten parisprinttiin valittu Johan Häggström on joutunut vaihtamaan huonetta.

– Onhan hän ollut altistuneena, joten mahdollista on, että hän sairastuu myös, Noberius totesi parisprintin aattona.

Tässä ovat Suomen parit

Suomi osallistuu pariviesteihin joukkueilla Jasmi Joensuu ja Jasmin Kähärä sekä Lauri Vuorinen ja Joni Mäki.



Pariviestit kisataan olympialaisissa vapaalla hiihtotavalla.



Joensuu sijoittui viime vuonna naisten MM-pariviestissä neljänneksi Kerttu Niskasen kanssa. Vuorinen voitti Trondheimin kisoissa miesten pariviestin MM-hopeaa Ristomatti Hakolan parina. MM-Trondheimissa pariviestit hiihdettiin perinteisellä hiihtotavalla.



Pariviestien karsinnat hiihdetään Val di Fiemmessä keskiviikkona Suomen aikaa kello 10.45 alkaen. Finaalit ovat vuorossa kello 12.45.