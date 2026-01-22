Jääkiekon naisten ja miesten olympiaturnaukset pelataan Milanossa 5.–22. helmikuuta 2026. Tästä artikkelista löydät olympiajääkiekon päiväkohtaisen ohjelman.

Tässä 2026 talviolympialaisten koko ohjelma

Leijonien ja Naisleijonien olympiajoukkueet

Naisten turnaus starttaa 5. helmikuuta, miesten 11. helmikuuta. Naisleijonat tavoittelee mitalia 10 maan joukossa, miesten puolella on Leijonien lisäksi 11 maata.

Naisleijonien lohko (A): Kanada, Yhdysvallat, Suomi, Tshekki ja Sveitsi.

Kaikki maat etenevät puolivälieriin.

Leijonien lohko (B): Suomi, Ruotsi, Slovakia ja Italia.

Lohkovoittaja ja kolmen lohkon paras kakkonen etenevät suoraan puolivälieriin, muut maat pudotuspeliotteluun.

Alla olympiajääkiekon päiväkohtainen ohjelma.

Torstai 5.2.