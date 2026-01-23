MTV Urheilun asiantuntija Jari Isometsä hieman hämmästelee Emil Liekarin valitsemista Milano-Cortinan olympialaisiin suuntaavaan maastohiihtomaajoukkueeseen.

Liekari valittiin viiden mieshiihtäjän joukossa, kun Suomen olympiakomitea tiedotti viimeisistä nimeämisistä perjantaina. Myös Niko Anttola, Ristomatti Hakola, Niilo Moilanen ja Joni Mäki saivat kisalipun. Maastohiihtomaajoukkueen päävalmentaja Teemu Pasanen myönsi viimeisten valintojen olleen vaikeita.

Hyvin alavireisesti kuluvalla kaudella esiintynyt Hakola ohitti olympiavalintojen loppusuoralla Perttu Hyvärisen, toisen heikkoja tuloksia tehneen normaalimatkojen hiihtäjän. Isometsän mukaan Hakolan valitsemisessa painoivat hänen aiemmat meriittinsä arvokisaviestien avaajana.

– Hän on aika luotettava siinä tehtävässä.

Olympiadebytantti Liekarin valitseminen nosti Isometsän pääkopassa merkittävän kysymyksen.

– Onko tässä nyt signaalia siihen, että tulevaisuudessa ei tarvitse antaa näyttöä olympiamatkalla, vaan mikä tahansa näyttö käy? Isometsä pyöritteli.

Liekarilla, 24, on tältä kaudelta viisi maailmancup-tulosta. Näistä kolme on sijoilta 32–42. Rukan perinteisen sprintissä marraskuussa hän oli 11:s ja Oberhofin vapaan sprintissä viime viikolla peräti viides.

Tuore tulos on kuitenkin tehty kisassa, joka ei ole olympiamatka. Viiden renkaan laduilla Italiassa sprintti mitellään tällä kertaa perinteisellä.

Tähän Isometsä viittasi jo Hiihtoniiloissa tämän viikon maanantaina, kun hän totesi, ettei Oberhofin kilpailulla ollut oikeastaan minkäänlaista näyttöarvoa olympiavalintoja silmällä pitäen.

Lisäksi Oberhofin sprintistä puuttui iso liuta huippunimiä.

Hyvärisen ura kokenut kovia

Pekingin olympialaisissa 2022 huippusuorituksia tehneen ja Planican MM-kisoista 2023 viestihopeaa saavuttaneen Hyvärisen, 34, ura on nyt jyrkässä laskusuhdanteessa. Vuosi sitten hän joutui sivuun Trondheimin MM-hiihdoista sairastelun takia.

– Savon suunnalla on varmasti tällä hetkellä aika murheellinen kaveri. Kahdeksat arvokisat. Mielenkiintoista nähdä, miten Hyvärinen reagoi myös uran jatkon kannalta, Isometsä summaa.

Mieshiihtäjistä olympialaisiin oli jo aiemmin valittu Iivo Niskanen, Arsi Ruuskanen ja Lauri Vuorinen.

Mieshiihtäjistä olympialaisiin oli jo aiemmin valittu Iivo Niskanen, Arsi Ruuskanen ja Lauri Vuorinen.