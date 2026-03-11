Raha tuo mahdollisuuksia, muistuttaa sijoittaja Merja Mähkä.

Sijoittaja ja rahavaikuttaja Merja Mähkä antoi kasvot naisten sijoittamiselle kymmenisen vuotta sitten paljastamalla oman silloisen osakesalkkunsa arvon.

Mähkä oli onnistunut kasvattamaan osakesalkkunsa arvon viidessä vuodessa 60 000 eurosta neljännesmiljoonaan ja "tuli kaapista" osakesalkkunsa arvon kanssa naisille suunnatussa sijoitustapahtumassa.

– Ajattelin, että tämä olisi ollut se, mitä olisin itse kaivannut. Että on mahdollista, että ilman kauppatieteen maisterin tutkintoa voi alkaa sijoittamaan ja onnistuu. Ja se onnistuu tällaiselta tavalliselta Merja Mähkältä, ja se todennäköisesti onnistuu kaikilta muiltakin, Mähkä muisteli Huomenta Suomessa taannoin naistenpäivänä.

Kateutta Mähkä ei ole kokenut. Sen sijaan palaute niin kadulla kuin somessa on ollut positiivista.

– Että "hei, aloin seuraamaan sinua viisi vuotta sitten, ja nyt minulla on 100 000 euroa kasassa, en olisi ikinä uskonut, että tämä on mahdollista". Se on tosi hienoa ja tosi palkitsevaa, Mähkä iloitsee.

"Raha tuo mahdollisuuksia valita"

Miksi naisten sijoittaminen on niin tärkeää?

– Ajattelen ihmisen omalta kannalta. Raha tuo mahdollisuuksia valita. Se tuo ennen kaikkea mahdollisuuksia lähteä: huonosta parisuhteesta – on hirveätä olla huonossa parisuhteessa sen takia, että rahat ei riitä siitä lähteä –, huonosta työpaikasta, mistä tahansa tällaisesta hankalaista elämäntilanteesta.

Kiperän elämäntilanteen taakse jättäminen onnistuu helpommin, kun se on taloudellisesti mahdollista, Mähkä muistuttaa.

– Ei tarvitse miettiä sitä, miten tämän oikein maksan, ja se on mielestäni se iso asia.

Raha mahdollistaa myös paljon positiivista.

– Voi ajatella, että säästän nyt, ehkä voin sitten myöhemmin ruveta tekemään vähän kevennettyä työviikkoa, koska minulla on näitä säästöjä, joilla pystyn täydentämään niitä menetettyjä tuloja. Tai voi olla ihan konkreettisia haaveita, että haluan pitää välivuoden tai haluan reissata ympäri maailmaa tai mitä tahansa.

