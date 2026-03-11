SHL:ssä pelaavan Frölundan suomalaistähti Jere Innala siirtyy ensi kaudeksi Sveitsin liigassa pelaavaan Luganoon.
Lugano tiedotti Innalan kaksivuotisesta sopimuksesta keskiviikkona.
– Innala on nopea laitahyökkääjä, jolla on maalintekotaitoa. 27-vuotiaana hänellä on vielä parhaat vuodet edessään. Maailman huippusarjoissa hankkimansa kokemuksensa ansiosta hänestä tulee avainpelaaja tulevassa joukkueessamme, Luganon GM Janick Steinmann kuvailee tiedotteessa.
Innala on tehnyt tällä kaudella 46 pelaamassaan SHL-ottelussa 21 maalia ja 39 tehopistettä. Hän on tällä hetkellä SHL:n maalipörssissä kuudentena.
Innala on pelannut uransa aikana 140 ottelua SHL:ssä, 290 ottelua SM-liigassa ja 17 ottelua NHL:ssä.