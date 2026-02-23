Suomen Hiihtoliitto on julkistanut joukkueensa alle 20- ja alle 23-vuotiaidein MM-kisoihin.
U23-joukkueen ykkösnimi on olympialadullakin hiihtänyt Niko Anttola. Anttola hiihti Milanossa yhdistelmäkisassa, vapaan 10 kilometrin väliaikalähtökisassa ja miesten viestin ankkuriosuuden.
– Suomi lähtee erittäin iskukykyisellä joukkueella. Kaikki U20- ja U23-ikäluokkien parhaat hiihtäjät ovat mukana. Joukkueelta odotan MM-kisoissa hyvää yhteishenkeä ja parhaansa yrittämistä koko kilpailurupeaman ajan. Urheilijoilta odotan kauden parhaita suorituksia. Joukkueella on tavoitteet taistella kärkisijoista jokaisena kilpailupäivänä, U23-joukkueen vastuuvalmentaja Jussi Piirainen toteaa tiedotteessa.
Maastohiihdossa lajeina ovat vapaan hiihtotavan sprintit, 20 kilometrin yhteislähdöt vapaalla hiihtotavalla, 10 kilometrin väliaikalähtökisat perinteisellä sekä 4x5 kilometrin sekaviestit.
Nuorten MM-kisat kisataan Norjan Lillehammerissa 2.-8. maaliskuuta. Suomen joukkueessa on yhteensä 35 urheilijaa.
Suomen joukkue nuorten MM-hiihdoissa:
Maastohiihto:
Naiset U20
Ellinor Halonen, Anni Jantunen, Ronja Kronvall, Olivia Puranen, Iiris Voutilainen