Lauri Vuorinen ja Emil Liekari nappasivat voiton omissa alkuerissään ja tarjoilivat päivälle harvinaista suomalaispilkettä Oberhofin maailmancupin vapaan sprintissä.

Vuorisen alkuerähiihto oli suomalaiselta komea näytös, eikä jatkopaikasta ollut mitään epäselvyyttä.

Liekarin erässä nähtiin dramaattinen tilanne, josta suomalainen hyötyi, kun kärkitaistossa mukana olleet Norjan Simen Myhre ja italialainen Michael Hellweger kolaroivat keskenään radan loppuvaiheessa.

Välierissä Vuorinen nappasi finaalipaikan eränsä toisena, Liekari puolestaan tykitti komeasti eränsä voittoon. Liekarille finaalipaikka on hänen uransa ensimmäinen.

Miesten sprintin finaali hiihdetään noin kello 18.45 alkaen.

Aika-ajoista jatkoon selvinneet suomalaisnaiset Jasmin Kähärä, Hilla Niemelä ja Tiia Olkkonen eivät sen sijaan selvinneet välieriin omista eristään.