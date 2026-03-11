Digitaalisia viranomaispalveluita käyttävien viranomaisposti tulee jatkossa ensisijaisesti sähköisessä muodossa, kertoo valtiovarainministeriö.

Hallintolain tiedoksiantovelvollisuuden piiriin kuuluvia asiakirjoja koskevan uudistuksen on määrä tulla voimaan 14. huhtikuuta.

Uudistus ei koske alaikäisiä, edunvalvonnassa olevia eikä niitä kansalaisia, jotka eivät asioi digitaalisesti eivätkä käytä Suomi.fi-palvelua.

Suomi.fi-tunnusta käyttävälle avataan tunnistautumisen yhteydessä viestitili Suomi.fi-palveluun, jos käyttäjällä ei vielä tiliä ole.

Tilin avaamisen yhteydessä käyttäjää pyydetään antamaan sähköpostiosoite ilmoitusten vastaanottamista varten.

Digitaalisia palveluita käyttävät voivat myös halutessaan valita paperisen viranomaispostin lopettamalla viestien käytön Suomi.fi-palvelussa.

