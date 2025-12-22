Osassa maata lunta on peräti poikkeuksellisen vähän, Ilmatieteen laitos kertoo.

Valkoista joulua koko maahan toivovat voivat joutua pettymään, kertoo Ilmatieteen laitos. Ilmatieteen laitos ennusti maanantaina aamupäivällä medialle muun muassa joulun lumitilanteen.



– Käytännössä Kainuusta tuonne Lappiin ulottuvalla alueella on tänä aamuna ollut havaintoasemilla lunta, kertoi Ilmatieteen laitoksen meteorologi Ville Siiskonen tilaisuudessa.



Tämä tarkoittaa Siiskosen mukaan sitä, että noin puolet Suomesta on lumen peitossa, eikä tilanne juuri muutu aattoon mennessä. Ennen joulua lunta on odotettavissa enimmäkseen maan pohjoisosaan.



Maanantaina iltapäivällä pääkaupunkiseudullekin voi osua lumisateita. Illalla lunta sataa pohjoisimmassa Lapissa. Aatonaattona lunta saadaan Itä-Lapissa ja Kainuussa.

Lumen vähyys hätyyttelee ennätystä

Maan etelä- ja keskiosassa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa lunta on Siiskosen mukaan tavanomaista vähemmän. Monilla näillä alueilla lunta on harvinaisen vähän, ja Pohjois-Pohjanmaalla sekä Pohjois-Karjalassa lunta on peräti poikkeuksellisen vähän.



– Meillä harvinainen tarkoittaa sitä, että toistuvuus on harvemmin kuin kerran kymmenessä vuodessa. Poikkeuksellinen toistuvuus taas on harvemmin kuin kerran kolmessa kymmenessä vuodessa, Siiskonen kertoi.



Tilastojen mukaan lumipeitteen laajuus oli pienimmillään ja joulu mustimmillaan vuonna 1972, kun lumipeitteen laajuus oli 48,5 prosenttia Suomen pinta-alasta. Aivan tätä ennätystä ei luultavasti tänä vuonna rikota, mutta kovin kaukana ei olla, Siiskonen sanoo. Tilastot alkavat 1960-luvun alusta.