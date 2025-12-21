Foreca on antanut melko ikävän kuuloisen ennusteen sydäntalvesta.

Meteorologi Markus Mäntykannas kertoo Forecan blogissa, että yläilmakehän polaaripyörre on vahvistumassa voimakkaasti vuodenvaihteesta alkaen. Pahimmassa vaihtoehdossa tämä johtaisi siihen, ettei etelässä tule kunnon talvea lainkaan.

Jouluna sää viilenee hetkellisesti ja lumisadetta saatetaan saada hieman maanantaina ja tiistaiyönä Suomen eteläosaa myöten.

Pidemmällä aikavälillä sydäntalvi vaikuttaa muodostuvan kuitenkin lauhaksi. Tämä johtuu vahvistuvasta polaaripyörteestä.

– Yksinkertaistettuna kyseessä on napa-alueen yllä talvisin pyörivä laaja-alainen, kylmä ilmapyörre, joka sijaitsee eri ilmakerroksissa noin 10–50 kilometrin korkeudessa, Mäntykannas kiteyttää.

Hän toteaa, että voimakkaana pysyvä polaaripyörre pitää kylmän ilman vangittuna napa-alueella, jolloin etelämpänä on lauhempaa. Kun polaaripyörre heikkenee tai hajoaa, kylmä ilma pääsee purkautumaan eteläänkin.