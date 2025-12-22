Meteorologi paljasti syöneensä edelliset kolme päivää hyvinkin jouluisasti.

Huomenta Suomen maanantaiaamun lähetyksessä juontaja Eerikki Pitkänen tiedusteli meteorologi Jenna Salmiselta ja uutisankkuri Janne Ahjopalolta, pohtivatko he joulupöydässä terveysnäkökulmaa – mitä kannattaa syödä ja missä määrin.

Meteorologi Salminen ei ole vielä siirtynyt joululomalle, mutta ruokavalion osalta hän kertoi päässeensä jo vahvasti tunnelmaan. Meteorologi paljasti syöneensä viimeiset kolme päivää hyvinkin jouluisasti.

– Oli pikkujoulut viikonloppuna kaveriporukalla. Olen elänyt nyt kolme päivää joulutortuilla, glögillä, suklaalla ja pipareilla.

– Ja vähän homejuustoja siihen päälle. En ole käytännössä syönyt mitään sen terveellisempää.

Salmisen mukaan rennompi suhtautuminen ruokaan kuuluu olennaisena osana hänen joulunalusviikkoihinsa.

– Ajattelen sen stressitasojen laskemisella: ihan sama, mitä tässä pari päivää syö – ei stressiä.

MTV Uutisten toimittaja Jere Silfsten intoutui lähetyksen jälkeen utelemaan Salmiselta hieman lisää asiasta.

– En suosittele tätä ruokavaliota kenellekään, mutta oli se kokemus, sanoo Salminen huvittuneena.