Pakkaset alkavat kiristymään jo ensi yönä. Perjantaiaamu on hyvin kylmä etelässäkin.
Lunta on tuprutellut yön aikana runsaasti Etelä-Suomessa, ja aamun työmatkaliikenteessä ajokeli on ollut paikoin erittäin haastava. Malttia liikenteessä tarvitaan myös päivällä, sillä lunta sataa lisää.
– Lumen tulo jatkuu vielä jonkin verran iltapäivän aikana, ja vasta illan kuluessa pieni mutta pippurinen lumisadelämpäre eteläisimmän Suomen yllä alkaa osoittaa hajoamisen merkkejä, meteorologi Liisa Rintaniemi kertoo.
Lämpömittarit näyttävät torstaina etelässä noin kuuden asteen pakkaslukemia. Maan keskiosissa pakkasta on noin 15 astetta. Lapissa aamun 30 asteen pakkaset hellittävät, ja iltapäivällä ollaan noin 20 asteen pakkaslukemissa.
Helsingissä kadut olivat valkoisia torstaiaamuna.Anne Hellström
Pakkanen kiristymässä viikonlopuksi
Torstaina selkeintä on maan itä- ja lounaisosissa. Aurinkoisesta säästä päästään nauttimaan ainakin Satakunnassa ja aivan pohjoisimmassa Lapissa.
Viimeistään ensi yön aikana sää poutaantuu myös etelässä, ja perjantaiaamusta on tulossa hyvin kylmä koko maassa. Etelässäkin voidaan mitata liki 20 asteen pakkasia. Myös viikonlopusta on tulossa kylmä.
– Viikonloppuna Suomi on jäämässä poutaiseksi ja kirkkaaksi, ja jopa lähes 30 asteen pakkasetkin voivat olla etelässä mahdollisia selkeinä öinä, Rintaniemi kertoo.
Viikonloppuna myös päivisin on luvassa napakoita pakkaslukemia. Katso tarkempi sääennuste videolta jutun alusta.
Alta voit katsoa miltä ensi viikon talvilomasää näyttää.
3:18