Pakkassäällä muodostuva kuura voi pelastaa maiseman jouluaattona, jolloin sää näyttää tulevista juhlapyhistä talvisimmalta.

Suomi liikkuu joulua kohti sään osalta kylmenevissä ja kirkastuvissa merkeissä. Huomenna maanantaina nollakeliin tai pieniin plus-asteisiin jäädään enää lähinnä lounais- ja etelärannikolla.

– Pakkasta voi olla keski- ja pohjoisosassa maata paikoitellen parikymmentäkin astetta, meteorologi Markus Mäntykannas kertoo.

Etelässäkin tulee maanantaina paikoitellen lumikuuroja.

– Kylmintä on varmaan tiistaina. Silloin koko maassa on pakkasta etelärannikkoa myöten.

Pakkasasteet tuovat toivoa myös valkeaa joulua haikaileville.

– Vaikka maanantaina ei lunta tulisikaan, niin eivätköhän nämä pakkaslukemat saa aikaan vähän kuuraa. Eli ainakin hetkellisesti voisi tulla vähän valkeampi maisema, kun jouluun siirrytään, Mäntykannas sanoo.

Aaton jälkeen lauhtuu

Jouluaattona sää näyttää aavistuksen verran lauhtuvan.

– Suuressa osassa maata ollaan kuitenkin vielä aattona pakkasen puolella, Mäntykannas sanoo.

Sen sijaan joulupäivänä tai viimeistään tapaninpäivänä edessä näyttää olevan "hurja lauhtuminen".

– Föhn-tuuli puskee päälle, ja tämän hetken ennusteen mukaan koko Suomi on silloin plussalla.

Osassa maata voi olla jopa seitsemän lämpöastetta. Lauhtuminen ei kuitenkaan tuo mukanaan vesisateita.

– Föhn-tuuli on kuiva ja lämmin. Eli vaikka joulupäivänä ja tapaninpäivänä on lauhaa, niin on oikein kivat ulkoilusäät, kuivaa ja aurinkoista, Mäntykannas lohduttaa.

Viikonloppuna alkavina välipäivinä sää saattaa jälleen alkaa kylmentyä ja tuoda mukanaan talvisemman jakson.

– Mutta tähän liittyy vielä paljon epävarmuutta, Mäntykannas lisää.