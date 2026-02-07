Suomessa on nyt todella kylmä – myös tilastollisesti. Meteorologi Liisa Rintaniemi esitti Huomenta Suomessa kuvan, joka teki asian äärimmäisen selväksi.

Paukkupakkaset pitävät Suomea panttivankinaan vielä ainakin muutaman viikon ajan. Alkavalla viikolla Suomessa ja koko Pohjois-Euroopassa on keskiarvoihin verrattuna merkittävästi kylmempää.

Meteorologi Liisa Rintaniemi esitteli lauantain Huomenta Suomessa kylmäävää kuvaa. Äärimmäisen tummansininen väri maalaa siinä pohjoista Eurooppaa Puolaa ja Baltiaa myöten. Mutta sen eteläpuolella kartan värisävy muuttuu täysin – Balkanilla välkkyy jopa punainen, eli keskimääräistä lämpimämmän sään väri.

– Jos on menossa Välimeren rannoille hiihtolomille, niin.. Rintaniemi maalailee.

Lämpimämpi sää tuo mukanaan myös matalapainetta ja sateita, joita taas Suomeen ei juurikaan ole luvassa. Ranskaan tulevat sateet herättävät Rintaniemessä jopa tulvahuolen. On mahdollista, että Milano-Cortinan olympialaistenkin järjestäjät ovat ensi viikolla helisemässä sankan lumisateen kanssa. Tosin Cortinan puolelle vuoristo voi tuoda suojaa, Rintaniemi kommentoi.

Helsinki-Vantaalla talven kylmin hetki

Suomen säähän ei ole luvassa muutoksia lähipäivinä, kerrotaan Ilmatieteen laitokselta. Korkeapaineen vaikutus pitää sään pääosin poutaisena ja melko kylmänä.

Lauantain vastaisena yönä osalla havaintoasemista mitattiin tälle talvelle uusia asemakohtaisia pakkasennätyksiä: esimerkiksi Helsinki-Vantaan lentoaseman uudeksi tämän talven pakkasennätykseksi mitattiin 25,3 pakkasastetta.

– Asemakohtaisia talven ennätyksiä on tullut yleisemminkin Uudenmaan ja Kymenlaakson alueilla. Esimerkiksi Porvoosta, Kotkasta ja Kouvolasta löytyy asemia, jotka kävivät tämän talven tähän mennessä kylmimmissä lukemissa, kertoo Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Pinja Rauhamäki.

Epävarmuudet pilvisyyden ennusteessa heijastuvat Rauhamäen mukaan myös lämpötilan ennusteeseen.

– Huomiselle päivälle on potentiaalia, että olisi taas ihan mukava ulkoilupäivä, varsinkin maan etelä- ja itäosassa. Tuolla lännen puolella ja pohjoisessa pilvisyys voi olla vähän runsaampaa, Rauhamäki sanoo.

Päiväsaikaan aurinko pääsee jo hieman lämmittämään, joten lämpötilat eivät ole yhtä alhaisia kuin öisin.

– Huomispäivänä maan etelä- ja keskiosa on aika yleisesti jossain reilussa 10 pakkasasteessa. Pohjosessa on ehkä pikkuisen kireämpää, tosin pohjoisin Lappi on vähän lauhempi, siellä on vajaa kymmenen astetta pakkasta, Rauhamäki kertoo.

Tuuli voi hieman viritä maan pohjoisosassa sunnuntaina, muutoin tuuli on heikkoa.

