Maaliskuussa on luvassa keväisen oloisia päiviä.

Forecan julkaiseman kuukausiennusteen mukaan maaliskuu alkaa lauhassa säässä ja keväisen oloiset päivät ainakin käväisevät Suomessa.

Loppuviikon aikana sää on aiempaa tuulisempaa ja huomattavasti lauhempaa. Sateita liikkuu Suomessa lännestä itään. Maan etelä- ja keskiosassa voi tulla niin lunta, räntää, vettä kuin jäätävää sadetta, kun taas Lapissa suurin osa sateesta tulee lumena.

Lämpötila on nollassa perjantaina ja lauantaina Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa saakka. Maan etelä- sekä keskiosassa on pääasiassa 0–5 lämpöastetta. Lapissa pakkanen pysyy päivisin enimmäkseen 1–10 asteessa.

Koko maassa keskimääräistä lauhempaa

Maaliskuu näyttäytyy lämpötilan osalta usein talvisena kuukautena, mutta heti ensimmäisellä viikolla on luvassa häivähdys kevättä.

Sademäärä on suuressa osassa maata tavanomainen, mutta etelässä se voi olla paikoin vähän pienempi ja Lapissa taas suurempi. Sää on kuitenkin koko maassa keskimääräistä lauhempi.

Sateet ja lämpötilat kuitenkin vaihtelevat viikon aikana. Sateita voi tulla niin vetenä, räntänä kuin lumena.

Viikkoon mahtuu myös aurinkoisia hetkiä, ja ajoittain tuuli voimistuu. Jopa föhn-tuuli on mahdollinen, mikä voisi nostaa lämpötilan paikallisesti pohjoisessa asti ainakin +5 asteeseen.

Tavanomainen päivän ylin lämpötila on helmi–maaliskuun vaihteessa maan etelä- ja länsiosassa –2 ja +2 asteen välillä. Idässä pakkasta on 0–4 astetta ja Lapissa 2–6 astetta. Vuorokauden tyypillinen alin lämpötila vaihtelee etelän 4–8 pakkasasteesta Lapin 10–16 pakkasasteeseen.

Kylmiä öitä ja lämpöasteisia päiviä

Korkeapaineen vaikutuksesta sademäärä voi jäädä maaliskuun toisella viikolla Suomessa pieneksi.

Sää on edelleen tavanomaista lauhempaa. Tähän aikaan korkeapaine tarkoittaa usein kylmiä, pakkasen puolelle meneviä öitä ja nollan yläpuolelle kohoavia päivälämpötiloja.

Päivän tavanomainen ylin lämpötila on maan etelä- ja keskiosassa monin paikoin 0–2 astetta, Pohjois-Karjalasta Oulun seudulle –2 ja +2 asteen välillä ja Lapissa 0–6 pakkasastetta.

Ajoittainen kylmä sää voi lisääntyä maaliskuun lopussa

Maaliskuun kolmannella ja neljännellä viikolla korkeapaine vetäytyy kauemmas etelään ja länteen.

Näin ollen ajoittainen kylmä sää voi lisääntyä Suomessa, mutta viikon keskilämpötila on kuitenkin tavanomainen tai sitä vähän korkeampi. Sademäärissä ei ole merkittäviä poikkeamia.

Maaliskuun viimeisellä viikolla ennusteessa on viitteitä matalapaineesta. Lämpötila on edelleen lähellä tavanomaista, mihin on syynä osin ennusteen epävarmuus. Myös sademäärä on keskimääräisen tuntumassa.