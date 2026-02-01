Suomella ei ole curlingjoukkuetta ensi viikolla käynnistyvissä Milano-Cortinan talviolympialaisissa. Yhdysvaltojen olympiahistoriaa tekevä suomensukuinen Rich Ruohonen, 54, toivookin saavansa sinivalkoista tukea kovatasoisessa turnauksessa.

Rich Ruohonen nauraa leveästi, kun häneltä kysyy yhteyksistään Suomeen.

Ruohosen mukaan hänen isoisoisoisänsä siirtyi Suomesta Minnesotaan vuoden 1900 paikkeilla, ja Rich on sukunsa minnesotalaisasukkeja jo viidennessä polvessa.

Sauna ja mökkeily osavaltion pohjoisosiossa ovat lähellä Ruohosen sydäntä. Hän on jopa opettanut paikallisille, miten sauna-sana lausutaan oikealla tavalla, suomalaisittain.

– Haluan ehdottomasti käydä Suomessa! Se on tehtävälistallani, Ruohonen toteaa hymyillen MTV Urheilun haastattelussa.

– Curling on vienyt minut ympäri maailmaa, mutta en ole koskaan käynyt Suomessa. Olen kuitenkin pelannut paljon suomalaisia vastaan.

Sukunimi onkin aiheuttanut kummastelua suomalaisten kilpakumppanien keskuudessa. Ruohoselle on kerrottu, että hänen nimensä tarkoittaa pientä ruohoa. Palataan tähän tuonnempana.

Ruohosella on nyt edessään jännittävät ajat. Hänen vuosikaudet jahtaamansa olympiaunelma toteutuu Milano-Cortinan kisoissa helmikuussa. Hän on Daniel Casperin kipparoiman curlingjoukkueen varajäsen, jolle on luvattu myös peliaikaa.

Tämän päätöksen takana on koukku. Ruohosesta tulee pelatessaan Yhdysvaltojen talviolympiahistorian vanhin urheilija. Nykyinen ennätys on 52-vuotiaana Lake Placidin kisoissa 1932 taitoluistelleen John Savagen nimissä.

Ruohonen pistääkin silmään kisapaikalla, sillä olympiajoukkueen kapteeni Casper on 24-vuotias. Myös Casperin ryhmän kolme muuta vakiojäsentä ovat 24–27-vuotiaita.

– Olen kuullut paljon vitsejä siitä, että tämä näyttää siltä, että joku isä voitti ja vie nyt neljä poikaansa olympialaisiin. Aion teettää itselleni paidan, jossa lukee, etten ole isä tai valmentaja, sillä moni luulee, että olen joukkueen valmentaja, Ruohonen kertoo leveästi nauraen.

– Joukkue on luvannut, että he antavat minulle ainakin heiton tai pari siellä täällä, jotta saan olympiaennätyksen itselleni. Voi olla, että pelaan jossain kohtaa koko pelinkin, jos tilanteemme antaa siihen mahdollisuuden.

Ruohosesta olisi ilman otteluvastuutakin nuorelle joukkueelle valtavasti apuja kisoissa. Hän laatii pelistrategioita, tekee päätöksiä heitoista sekä tutkii heittokiviä ja vastustajien pelityylejä.

– Teen mitä tahansa. Jos minun pitää kuskata heitä ja tehdä heille aamupalaa, niin teen senkin.

– He voivat ottaa oppia myös tekemistäni virheistä. Jos olisin tiennyt sen kaiken, mitä tiedän nyt, minulla olisi palkintokaapissa useampia Yhdysvaltojen mestaruuksia.

Olympialaiset heiton päässä neljä vuotta sitten

Ruohonen aloitti pelaamaan curlingia 10-vuotiaana, mittavan sukuperinteen jatkona. Hänen isoisänsä ja isänsä pelasivat aikanaan osavaltion pohjoisosissa, erityisesti kaivostoiminnastaan tunnetun Iron Rangen alueella.

Ruohonen tutustui lajiin Minneapolisin suurkaupunkialueella, jossa asuu edelleen. Lukiossa Ruohosen lajikirjo oli värikkäämpi, mutta yliopistossa curling nousi ykköslajiksi.

Yhdysvaltojen mestaruuskisoissa Ruohonen on pelannut yli 20 kertaa, kohokohtina tittelit vuosina 2008 ja 2018. MM-kisoista on vyöllä kuudes ja seitsemäs sija.

Ruohosen uran kirvelevimmät hetket liittyvät olympialaisiin. Hän on usein ollut mukana ennakkosuosikkijoukkueissa maan mestaruuskisoissa, mutta vetänyt vesiperän. Lisäksi hän jäi yhden heiton päähän parisekajoukkueiden olympiapaikasta neljä vuotta sitten.

Tämän jälkeen hän ehti jo lopettaa uransa pariin otteeseen. Paluu kuitenkin kannatti, sillä pettymysten kierre katkesi hiljattain. Casperin joukkue voitti maan mestaruuskisat ja tämän päälle ratkaisevan olympiakarsinnan viime joulukuussa Kanadassa.

– Se oli hienoin hetki curlingurallani, sillä olin yrittänyt niin monesti, enkä ollut onnistunut siinä. Nyt menemme kisoihin.

– Se teki tästä 40 vuotta kestäneestä työstä sen arvoista, Ruohonen iloitsee.

Olympialaisten miesten curlingissa on mukana kymmenen maata. Yhdysvaltojen joukkue on ottanut viime aikoina suuria harppauksia maailmanlistalla, ja on nyt rankingin kuudentena.

– Uskon, että kyseessä on nyt kaikkien aikojen tasokkain olympiaturnaus, ja vieläpä selvällä erolla.

Ruohosen mukaan käytännössä jokaisella maalla on voittosauma. Hän luettelee kuitenkin rankingin TOP4-joukkueet Skotlannin, Kanadan, Ruotsin ja Sveitsin ennakkosuosikeiksi.

– Meillä on hyvä mahdollisuus mitaliin, kunhan pelaamme vain huippupeliämme. Curlingissa tarvitaan kuitenkin aina myös hiukan onnea.

– Ja toivottavasti saamme tukea myös suomalaisilta, kun teillä ei ole omaa joukkuetta Italiassa, Ruohonen vinkkaa hymyillen.

Lämpimiä muistoja suomalaisista

Suomalaisilla kilpakumppaneilla on erityinen paikka Ruohosen lajimuistoissa.

Viime vuoden ikämiesten MM-kisoissa Ruohosen joukkue löi Suomen pronssiottelussa tiukasti pistein 6–5.

– He olivat niin mukavia kavereita. Vaihdoin paitoja heidän kanssaan. He halusivat paitani suomalaisen nimeni takia, ja minä halusin heidän paitansa. Se oli hauskaa, Ruohonen kertaa.

Lajin tunnetuimman suomalaispelaajan, Markku Uusipaavalniemen, Ruohonen mainitsee oma-aloitteisesti. Torinon 2006 olympialaisten sinivalkoinen yllätysteko, kansallissankarin asemaan nousseen Uusipaavalniemen kipparoiman joukkueen hopeamitali, on hänellä edelleen hyvin muistissa.

– Kannustin heitä tuolloin olympialaisissa, sillä he ovat erittäin mukavia tyyppejä. Kävimme usein oluella kisojen jälkeen, ja he kertoivat minulle, että nimeni tarkoittaa pientä ruohoa tai jotain sellaista suomeksi. He naljailivat minulle siitä, ja alkoivat kutsua minua pieneksi ruohoksi, Ruohonen naureskelee.

– Tiedän hänen aikaansaamastaan curlingbuumista Suomessa ja kuulin, että hän meni sen jälkeen mukaan myös politiikkaan.

Ruohonen tietää omakohtaisesti olympialaisten merkityksen lajin suosiosta puhuttaessa. Hän muistaa, että hänen St. Paulissa edustamansa curlingkerhon jäsenmäärä kasvoi hetkessä noin 50 prosenttia, kun curling oli näytöslajina 1992 talvikisoissa.

– Yritämme kasvattaa lajia täällä. Ja paras tapa siihen on voittaa, Ruohonen sanoo asettaen tavoitetta Italiaan.

Menestynyt asianajaja

Ruohosen viikkokalenterista ei puutu täytettä, sillä hän on ollut yli 15 vuotta osakkaana perustamassaan lakifirmassa. Pääasiassa henkilövahinkoihin liittyviä juttuja ajava yritys on yksi alansa suurimmista Minnesotassa.

Vuonna 1996 lakikoulusta valmistunut Ruohonen on palkittu osavaltion vuoden asianajajana kuudesti.

– Onneksi olen pystynyt pelaamaan curlingia työn ohella. Olen osakas, joten minulla on paljon töitä. Osakastoverini ovat ymmärtäväisiä esimerkiksi olympialaisten suhteen. Mutten nuku paljon. Teen töitä tien päällä ja ottelujen välissä.

Ruohonen löytää siviilityöstään ja curlingista paljon yhtymäkohtia. Painetila on hyvin samankaltainen.

– Pidin lakialan yhdistyksen tapaamisessa aikoinaan puheen siitä, kuinka curlingurani on auttanut minua tulemaan paremmaksi lakimieheksi ja toisin päin. Niissä on paljon samoja asioita, ajatuksia ja psykologiaa. Esimerkiksi siinä, miten puhun joukkuetovereilleni ja valamiehille.

Ruohosen valtaisa kokemus laitetaan puntariin Milanossa. Miesten olympiacurlingturnaus käynnistyy 11. helmikuuta. Olympiakulta ratkaistaan 21. helmikuuta.