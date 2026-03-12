Venäjän ulkoministeriön tiedottaja Marija Zaharova raivostui, kun hän näki Milano-Cortinan paralympialaisissa saksalaisten Linn Kazmaierin ja Florian Baumannin toiminnan palkintokorokkeella.

Venäläinen Anastasiia Bagajan voitti paralympiakultaa näkövammaisten sprintissä opashiihtäjänsä Sergei Siniakinin kanssa. Kaksikolle soitettiin Venäjän kansallislaulu, jolloin hopealle tulleet saksalaiset pitivät piponsa päässään ja kääntyivät poispäin Venäjän lipusta. He eivät myöskään suostuneet ottamaan yhteiskuvaa venäläisten kanssa.

– Niin kauan kun he eivät ole parantuneet natsismista, niin heidän on parempi pysyä kaukana, tilanteesta närkästynyt Zaharova sanoi Match TV:lle.

Yksittäisiä venäläisurheilijoita nähtiin olympialaisissa neutraalien maatunnuksien alla. Tilanne on kuitenkin toinen paralympialaisissa, jossa Venäjän tunnukset ja kansallislaulu ovat esillä.

Useat maat, mukaanlukien Suomi boikotoivat paralympialaisten avajaisia vastalauseena sille, että kansainvälinen paralympiakomitea IPC salli venäläisten ja valkovenäläisten urhelijoiden osallistumisen kilpailuihin.