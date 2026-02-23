Yhdysvaltalaishyökkääjä Brock Nelson jatkoi perheensä upeita jääkiekkoperinteitä Milano-Cortinan olympialaisissa, kun hänestä tuli olympiavoittaja jo sukunsa kolmannessa polvessa.

Nelsonin suku on ollut mukana Yhdysvaltain miesten jääkiekkomaajoukkueen kaikissa kolmessa olympiavoitossa. Nelsonin isoisä Bill Christian oli voittamassa olympiakultaa Squaw Valleyn kisoissa 1960. Joukkueeseen kuului myös Nelsonin isosetä, nyt jo edesmennyt Roger Christian.

Nelsonin eno Dave Christian oli yksi Yhdysvaltojen tähdistä, kun joukkue ratkaisi olympiakullan Lake Placidissa 1980 kaatamalla Neuvostoliiton ja Suomen. Dave Christian oli todistamassa 46 vuotta myöhemmin Milanossa siskonpoikansa olympiavoittoa Kanadaa vastaan.

– Aivan uskomatonta, unelmamme täyttyi. Brock, tervetuloa kerhoon, Dave Christian tunnelmoi finaalin jälkeen NHL:n verkkosivuilla.

Bill Christian, 88, ei pystynyt matkustamaan Milanoon, mutta Nelson pitää isoisäänsä tiiviisti yhteyttä.

– Puhelustamme tulee erityinen ja upea, kun pääsen soittamaan hänelle. Tiedän, että hän herkistyy, ja se saa minutkin herkistymään. Odotan isoisäni näkemistä ja hänen halaamistaan, Nelson sanoi finaalipelin jälkeen.

Colorado Avalanchessa pelaava Nelson, 34, aikoo tuoda kultamitalinsa suvun kotipitäjään Minnesotan Warroadiin. Siellä ovat myös Bill Christianin, Roger Christianin ja Dave Christianin kultamitalit.

– Toivon, että pääsisimme kertomaan tarinoita olympiaturnauksistamme kaikista eri kulmista, Nelson sanoi.