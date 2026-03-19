Suomessa kotiopetuksessa olevien määrä lähestyy tuhatta lasta. Opetusministerin mukaan opetuksen tasosta ei ole varmuutta.

Vaikka Suomessa kotiopetuksessa olevien lasten määrä lähestyy tuhatta, viranomaisilla ei ole tarkkaa tietoa näiden lasten tilanteesta.

Lapsiasiavaltuutetun vuosikertomuksen mukaan vuonna 2024 lapsia oli kotiopetuksessa jo noin 880, kun kymmenen vuotta aiemmin määrä oli noin 300.

Lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarisen mukaan viranomaiset eivät tiedä tarkemmin, miksi kotiopetukseen siirrytään, miten opetus toteutetaan, miten kotiopetusta valvotaan tai miten kotiopetuksessa olevat lapset voivat.

Opetusministeri Anders Adlercreutz (r.) kertoo käynnistäneensä aiheesta selvityksen jokin aika sitten. Tarkoituksena on saada käsitys kotiopetuksen nykytilasta ja siitä, millä tavoin kunnissa valvotaan kotiopetusta.

– Keskeinen huoli tässä on ollut oppilaiden yhdenvertaisuuden toteutuminen, koska opetuksen tasosta ei voida olla täysin varmoja, Adlercreutz sanoo.