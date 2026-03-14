Alppihiihtäjä Nette Kiviranta saavutti Italian paralympialaisissa hopeaa naisten pujottelussa ja vuodatti onnenkyyneleitä Cortina d'Ampezzon kisapaikalla.

Ensimmäisissä paralympialaisissaan kisaava Kiviranta oli kelkkalaskijoiden kilpailussa kolmantena avauskierroksen jälkeen. Toisella kierroksella suomalainen nousi yhdellä pykälällä hopeasijalle, kun kisaa johtanut Espanjan Audrey Pascual Seco putosi pronssille.



Kiviranta, 24, jäi torstain suurpujottelussa karvaasti neljänneksi, mutta pujotteluhopea oli kruunu koko alppihiihtäjän uralle.



– Olen käynyt neljänä päivänä kotona sen jälkeen, kun marraskuun lopulla kävin siellä. Viimeisen kuukauden olen tehnyt kovasti töitä. Olen treenannut ja tiennyt, että pystyn tähän, Kiviranta sanoi liikuttuneena Ylen tv-haastattelussa ja kiitti muun muassa perheenjäseniään ja ystäviään vuosien mittaisesta tuesta.



Kamppailu mitalisijoista oli hyvin jännittävä. Kiinan Zhang Wenjing voitti lopulta kultaa 0,27 sekunnin erolla Kivirantaan ja 0,35 sekunnin erolla Pascual Secoon. Saksan Anna-Lena Forster jäi neljänneksi 0,43 sekunnin erolla voittajaan.



– Toinen laskuni ei ollut paras, mutta sieltä taisteltiin. En muista, milloin viimeksi neljän kärki on ollut puolen sekunnin sisällä ja sadasosittain taistellaan mitaleista, Kiviranta sanoi.



Pujottelukisan toinen suomalainen Maiju Laurila sijoittui 11:nneksi.



Suomella on Milano-Cortinan kisoista nyt kaksi mitalia, sillä Inkki Inola saavutti hopeaa maastohiihdon 10 kilometrillä. Kisat päättyvät sunnuntaina.