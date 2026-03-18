Liverpool kampesi neljännesvälierien avausosaottelun tappion jälkeen jyräten jatkoon. Kaikki Mestarien liigan puolivälieräparit ovat nyt tiedossa.
Jalkapallon Mestarien liigan neljännesvälierien toisissa osaotteluissa keskiviikon loppuillassa suurimmat jännityselementit väreilivät Liverpoolin ja Galatasarayn kamppailussa.
Turkkilainen Galatasaray oli peitonnut Liverpoolin avausosassa 1–0. Pystyisikö ottelupariin suosikkina lähtenyt englantilaisseura kääntämään tilanteen kotonaan?
Pystyi.
Kotiyleisö mylvi ensimmäisen kerran 25. minuutilla, kun Dominik Szoboszlai tälläsi Liverpoolin kulmapotkutilanteesta painavalla laukauksella johtoon.
1:15Dominik Szoboszlai avasi Liverpoolin hanat.
Isännillä oli oiva sauma kasvattaa johtoa jakson lopulla. Galatasaray-maalivahti Ugurcan Cakir kuitenkin torjui Mohamed Salahin keskelle suuntaaman heppoisen kudin.