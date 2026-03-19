Kummallekaan Suomen menestys ei tullut yllätyksenä, joskin Saari odotti heikommassa asemassa olevien tilanteen vuoksi mahdollisia merkkejä notkahduksesta.

Saaren ja Ihamuotilan analyysi, miksi Suomi pärjää onnellisuudessa.

Suomen onnellisuudesta keskusteltiin myös Huomenta Suomessa Tampereen yliopiston sosiaali- ja terveyspolitiikan professorin Juho Saaren sekä Marimekon hallituksen puheenjohtajan Mika Ihamuotilan kanssa.

Ja sama virsi jatkuu, sillä maailmanlaajuista onnellisuutta mittaavan raportin mukaan Suomi on jälleen maailman onnellisin maa.

Varmaankin kaikille suomalaisille on tullut viime vuosina hyvin selväksi, että Suomea pidetään listauksissa maailman onnellisimpana maana.

Suomi on pitänyt onnellisuutta mittaavassa raportissa kärkisijaa nyt jo yhdeksän vuotta.

Suomi jo yhdeksättä kertaa maailman onnellisin maa – tässä syy?

– Meillä on järjestelmät, joihin voi luottaa. Arjen perusasiat, kuten terveyden- ja lastenhoito ovat turvattuja, eikä esimerkiksi sairastuminen johda helposti taloudelliseen romahdukseen.

Suomalaisen onnen menestysreseptin voi tiivistää Ihamuotilan mukaan kahteen sanaan: luottamus ja turvallisuus.

Ihamuotila lisää vielä tärkeäksi tekijäksi Suomen luonnon ja suhteemme siihen.

Yllättävä nousija

Kuuden onnellisimman maan joukosta löytyvät kaikki Pohjoismaat. Raportin mukaan toiseksi onnellisimpia ollaan Islannissa ja kolmanneksi onnellisimpia Tanskassa.

Vuosi sitten historiansa huonoimmalle sijalle sijoittunut Yhdysvallat nousi listauksessa yhden sijan. Yhdysvallat sijoittui nyt sijalle 23.

Sodassa olevilla mailla suuria eroja

Vielä suurempi ero on nähtävissä Israelin ja Palestiinan välillä.

Sen sijaan Palestiinan sijoitus on hieman Ukrainan yläpuolella, sijalla 109. Israelin ja palestiinalaisen äärijärjestö Hamasin välille sovittiin aselepo viime vuoden syksyllä, mutta aselepoa on myös rikottu.

Viime vuosi oli toinen peräkkäinen vuosi, kun kymmenen onnellisimman maan joukossa ei ole yhtään englantia pääkielenään puhuvaa maata. Näihin maihin kuuluvat Uusi-Seelanti sijalla 11, Irlanti (13), Australia (15), Yhdysvallat (23), Kanada (25) ja Britannia (29).

Nuoret suurennuslasin alla

Yleisesti ottaen kevyt sosiaalisen median käyttö lisää onnellisuutta, mutta hyvinvointi laskee sosiaalisen median käytön kasvun myötä. Myös sillä on väliä, miten sosiaalista mediaa käytetään.

Nuoret näyttävät olevan tyytyväisempiä elämäänsä, kun he käyttävät enemmän kommunikaatioon ja yhteisöllisyyteen keskittyviä alustoja.