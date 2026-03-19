Suomi on pitänyt onnellisuutta mittaavassa raportissa kärkisijaa nyt jo yhdeksän vuotta.
Varmaankin kaikille suomalaisille on tullut viime vuosina hyvin selväksi, että Suomea pidetään listauksissa maailman onnellisimpana maana.
Ja sama virsi jatkuu, sillä maailmanlaajuista onnellisuutta mittaavan raportin mukaan Suomi on jälleen maailman onnellisin maa.
Kyseessä on yhdeksäs vuosi peräkkäin, kun Suomi on listauksen kärjessä.
Onko selitys tylsästi turvallisuus ja luottamus?
Suomen onnellisuudesta keskusteltiin myös Huomenta Suomessa Tampereen yliopiston sosiaali- ja terveyspolitiikan professorin Juho Saaren sekä Marimekon hallituksen puheenjohtajan Mika Ihamuotilan kanssa.
Katso tästä Saaren ja Ihamuotilan analyysi, miksi Suomi pärjää onnellisuudessa.
Kummallekaan Suomen menestys ei tullut yllätyksenä, joskin Saari odotti heikommassa asemassa olevien tilanteen vuoksi mahdollisia merkkejä notkahduksesta.
Suomalainen onnellisuus kumpuaa Saaren mukaan siitä, että yhteiskunta toimii. Kyse on niin kutsutusta institutionaalisesta onnesta.
– Meillä on järjestelmät, joihin voi luottaa. Arjen perusasiat, kuten terveyden- ja lastenhoito ovat turvattuja, eikä esimerkiksi sairastuminen johda helposti taloudelliseen romahdukseen.
Suomalaisen onnen menestysreseptin voi tiivistää Ihamuotilan mukaan kahteen sanaan: luottamus ja turvallisuus.
Ihamuotila lisää vielä tärkeäksi tekijäksi Suomen luonnon ja suhteemme siihen.
Yllättävä nousija
Kuuden onnellisimman maan joukosta löytyvät kaikki Pohjoismaat. Raportin mukaan toiseksi onnellisimpia ollaan Islannissa ja kolmanneksi onnellisimpia Tanskassa.
Onnellisuusmittauksen viimeisellä sijalla on Afganistan, joka löytyi viimeiseltä sijalta myös vuosi sitten. Äärijärjestö Taliban otti Afganistanissa jälleen vallan vuonna 2021.
Jo aiempina vuosina kovaa nousua tehnyt Costa Rica rikkoo pohjoismaisen värisuoran kärkiviisikossa. Väli-Amerikassa sijaitseva Costa Rica on noussut sijalle neljä, kun vuosi sitten se oli sijalla kuusi.
Vuosi sitten historiansa huonoimmalle sijalle sijoittunut Yhdysvallat nousi listauksessa yhden sijan. Yhdysvallat sijoittui nyt sijalle 23.
Maiden sijoitukset YK:n sponsoroimassa The World Happiness -raportissa perustuvat viime vuoden kyselyihin.
Sodassa olevilla mailla suuria eroja
Uuvuttavaa puolustussotaa Venäjää vastaan käyvä Ukraina löytyy raportista vasta sijalta 111. Sen sijaan sodan neljä vuotta sitten aloittanut Venäjä on sijalla 79.
Vielä suurempi ero on nähtävissä Israelin ja Palestiinan välillä.
Gazan kaistalla tuhoa kylvänyt Israel on raportin mukaan peräti maailman 8:nneksi onnellisin maa.
Sen sijaan Palestiinan sijoitus on hieman Ukrainan yläpuolella, sijalla 109. Israelin ja palestiinalaisen äärijärjestö Hamasin välille sovittiin aselepo viime vuoden syksyllä, mutta aselepoa on myös rikottu.
Viime vuosi oli toinen peräkkäinen vuosi, kun kymmenen onnellisimman maan joukossa ei ole yhtään englantia pääkielenään puhuvaa maata. Näihin maihin kuuluvat Uusi-Seelanti sijalla 11, Irlanti (13), Australia (15), Yhdysvallat (23), Kanada (25) ja Britannia (29).
Raportin mukaan Aasian onnellisin maa on Taiwan sijalla 26, kun taas Afrikan onnellisin maa on Mauritius sijalla 73.
Nuoret suurennuslasin alla
Raportin mukaan pohjoisamerikkalaiset sekä länsieurooppalaiset nuoret ovat huomattavasti onnettomampia kuin 15 vuotta sitten.
Tämän vuoden raportissa tarkasteltiin erityisesti sosiaalisen median vaikutuksia nuorten onnellisuuteen.
Yleisesti ottaen kevyt sosiaalisen median käyttö lisää onnellisuutta, mutta hyvinvointi laskee sosiaalisen median käytön kasvun myötä. Myös sillä on väliä, miten sosiaalista mediaa käytetään.
Nuoret näyttävät olevan tyytyväisempiä elämäänsä, kun he käyttävät enemmän kommunikaatioon ja yhteisöllisyyteen keskittyviä alustoja.
Algoritmipohjaista sosiaalista mediaa runsaasti selailevat nuoret taas ovat usein elämäänsä tyytymättömämpiä.
Raportin mukaan esimerkiksi Latinalaisessa Amerikassa käytetään sosiaalisen median alustoja enemmän kommunikointiin kuin selailuun.
Nuorten onnellisuus ei näissä maissa ole vähentynyt samaan tapaan kuin monissa länsimaissa.
Näin onnellisuutta mitataan
Raportin onnellisuuslistausta varten tehdään kyselytutkimuksia kunkin maan kansalaisille.
Ihmisiä pyydetään arvioimaan elämänlaatuaan asteikolla 0–10.
Tämän jälkeen tuloksista lasketaan keskiarvo ja maat laitetaan järjestykseen kolmen edellisen vuoden keskiarvon perusteella.
Suomen tulos kymmeneen yltävällä asteikolla oli viime vuonna 7,8. Suomi on noin 0,2 pisteen verran Islantia edellä.
Asiantuntijat tarkastelevat raportissa myös onnellisuuslukemaa selittäviä tekijöitä, kuten korruption määrää sekä elinajanodotetta.
Onnellisuutta selittävillä asteikoilla Suomi löytyy niin ikään kärkimaiden joukosta.
Kaikissa vertailuissa Suomi ei kuitenkaan hätyyttele kärkeä. Esimerkiksi anteliaisuutta vertailtaessa Suomi sijoittuu huonosti.
Anteliaisuutta mitataan muun muassa tutkimalla, onko ihmisillä tapana auttaa tuntemattomia tai tehdä lahjoituksia.
