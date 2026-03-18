Puolustusvoimien ex-komentajan mukaan Iranilta on viety kyky ilmapuolustukseen.
Iranissa on käyty sotaa jo lähes kolme viikkoa. Puolustusvoimien entisen komentajan ja kansanedustajan Jarmo Lindbergin (kok.) mukaan Iranilta on viety kyky ilmapuolustukseen, ja nyt maan kyky käyttää sotilaallista voimaa rajojensa ulkopuolelle murennetaan hiljalleen.
– Onko se sitten muutama viikko tai joitakin viikkoja lisää, niin tämä etenee vääjäämättä, Lindberg sanoi MTV Katsomon Asian ytimessä -ohjelmassa keskiviikkona.
Lindbergin mukaan sillä on merkitystä koko ympäristöön, että kuinka kauan Iran kykenee naapureitaan uhkaamaan.
– Se on ikään kuin dominoefekti. Kun pöly laskeutuu, niin vallankumouskaartista on jäljellä vain sotilaat rynnäkkökivääreineen, jotka eivät kykene uhkaamaan naapurimaita.
Iranin sisäisen tilanteen ratkaisee Lindbergin mukaan lopulta Iranin kansa.
– Mitä he tekevät kotimaassa ja mitä tämä korvattu johto Iranissa päättää tehdä. Lopultahan Iranin kansalaiset sitten ovat ne, jotka Iranin sisäisen tilanteen ratkaisevat.
MTV Katsomon Asian ytimessä -ohjelmassa pureuduttiin keskiviikkona Iranin ja Ukrainan tilanteisiin.
