



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota





Phoebe Cridland pitää olympiahiihtäjän asemaansa epätodellisena | MTV Uutiset





Olympiahiihtäjän laulu herätti huomiota – halusi cheerleaderiksi, toisin kävi: "Tuntuu epätodelliselta" Australialaishiihtäjät Phoebe Cridland (vas.) ja Rosie Fordham ottavat ilon irti ensimmäisistä olympialaisistaan. 2026 Getty Images Julkaistu 19.02.2026 07:33 Tuomas Hämäläinen, Val di Fiemme tuomas.hamalainen@mtv.fi TuoHamalainen Phoebe Cridland haaveili lapsena, että hänestä tulisi cheerleader. Sitä australialaisesta ei tullut, olympiaurheilija kylläkin ja maastohiihdossa. Kun Milano-Cortinan olympialaisten naisten maastohiihtoviesti oli viime lauantaina sivakoitu, median haastattelualueella raikui rauhallisella äänellä kauniisti luriteltu laulu. I come from a land down under, where beer does flow and men chunder. Can't you hear, can't you hear the thunder? You better run, you better take cover. Men at Workin klassikkokappale Down Underia vetivät sieltä "alhaalta" Australiasta tulevat hiihtäjät Phoebe Cridland, 24, ja Rosie Fordham, 23. Huomiota herättäneen kaksikon iloinen henki ja hyväntuulisuus teki vaikutuksen osaan lähellä olleista median edustajista. – Olimme kuluttamassa aikaa haastatteluja odottaen ja päätimme pitää hauskaa yhdessä, Cridland kertoi. Biisi on hänen mieleensä. – Se on hyvin australialainen laulu. Hauska ja varsin hyvin tunnettu universaalisti. Mainitussa olympiaviestissä Australia oli myös Ellen Søhol Lien ja Maddie Hookerin edustamalla joukkueella 14:s.

Phoebe Cridland kuvassa oikealla Australian hyvähenkisen viestijoukkueen kanssa. /All Over Press

Finaalipaikka meni kaatumiseen

Keskiviikkona, neljä päivää sen jälkeen Cridland ja Fordham muodostivat Australian joukkueen vapaan hiihtotavan parisprintissä.

Cridland kaatui karsinnan loppusuoralla. Kului viitisen sekuntia ennen kuin hän pääsi taas matkaan, ja rytmin hakemisessa tuhraantui vielä hiukan lisäaikaa.

Siihen meni harmillisesti paikka finaalissa 15 parhaan joukossa. Australia jäi 18:nneksi, 5,55 sekunnin päähän viimeisen finaalitiketin pokanneesta Kiinasta.

– Odotuksemme olivat todella korkealla, ja toivoimme pääsevämme finaaliin. Se oli aikamoinen pettymys. Olin väsynyt ja astuin sauvani päälle. Se tapahtui nopeasti, Cridland sanoi.

Phoebe Cridland harmitteli parisprintin kaatumistaan.STELLA Pictures

Unelma

Cridland voi kuitenkin olla ylpeä. Aniharvasta urheiluun suuresti satsaavaa tulee olympiaurheilijaa. Suomessakaan sitä ei aina osata välttämättä täysin arvostaa, jos urheilijat eivät yllä kirkkaimmille kärkisijoille.

Maailmancupin osakilpailussa parhaimmillaan 41:nneksi sijoittuneelle Cridlandille juuri näihin olympialaisiin pääseminen on ollut suuri unelma. Sydneystä kotoisin oleva australialainen muutti sen eteen pari vuotta sitten hiihdon mahtimaa Norjan Osloon harjoittelemaan sikäläiseen joukkueeseen. Ratkaisu on kantanut hedelmää.

– Olympialaisiin pääseminen on todella upeaa. Se on unelma, joka monilla urheilun parissa kasvavilla lapsilla on. Usein tuntuu, että se on vähän epärealistista tai saavuttamattomissa. Se, että pääsin tänne tuntuu vähän epätodelliselta ja koen oloni onnekkaaksi.

Pienellä maastohiihtomaa Australialla ei ole myöskään koskaan aiemmin ollut neljää naispuolista maastohiihtäjää samoissa olympiakisoissa.

– Se tuntuu myös hyvin erityiseltä.

"Kokeilin maastohiihtoa ja nyt olen täällä"

Phoebe Cridland osaa heittäytyä.

Vielä pienenä Cridlandin haaveena oli päästä rugbyjoukkue West Tigersin cheerleaderiksi. Se ei kuitenkaan toteutunut, vaan polku vei lumille.

Cridland vietti monia lapsuutensa perhelomia Australiassa ja ulkomailla laskettelun parissa vanhempiensa pidettyä suuresti puuhasta.

Maastohiihdon pariin Cridland päätyi, kun häntä pyydettiin koulunsa viestijoukkueeseen.

– Kokeilin maastohiihtoa ja nyt olen täällä, hän veisti olympialaisiin viitaten.

Olympiadebyytti lapsuuden ystävän kanssa

Cridlandille on spesiaalia, että hän on saanut tehdä olympiadebyyttinsä samanaikaisesti Rosie Fordhamin kanssa. Fordham satsaa urheiluun ja opiskelee nykyään Yhdysvalloissa Alaskan Fairbanksissa.

Viime vuonna Fordham saavutti Australian ensimmäisen palkintokorokesijoituksen kansainvälisessä maastohiihdossa, alle 23-vuotiaiden MM-hopean 10 kilometrin vapaan kilpailussa Italian Schilpariossa.

– Rosie ja minä olemme kasvaneet hiihtäen yhdessä. Aloittaessamme olimme noin 14-vuotiaita. Emme koskaan odottaneet, että olisimme täällä yhdessä, Cridham kertoi.

– Meillä on loistava henki. Arvostamme joka kokemusta, jonka saamme.

Cridland luottaa, että maailmancup-tasolla kukkeimmillaan 13:nneksi hiihtäneen Fordhamin viimevuotinen nuorten MM-menestys ruokkii australialaista maastohiihtoa eteenpäin.

– Se oli todella hienoa. Hän todella asetti riman australialaiselle hiihdolle ja osoitti, että jos jatkaa kovaa työntekoa, voi saavuttaa upeita asioita ja päästä todella hyvälle tasolle, vaikka tulisi Australiasta. Meillä on varmasti enemmän lajin parissa jatkavia hiihtäjiä, jotka yrittävät päästä uudelle portaalle.

Rosie Fordham on saavuttanut paikoin lupaavia tuloksia. Milano-Cortinan olympialaisissa hänen parhaana henkilökohtaisena tuloksenaan on 10 kilometrin väliaikalähdön 33. tila.STELLA Pictures

Nautti Suomessa

Saavuttamatta jääneen parisprintin finaalipaikan lisäksi Cridland mieli saada olympialaisissa 10 kilometrin vapaan väliaikalähtökilpailun natsaamaan. Siitä aussille tuli sija 49.

– En onnistunut niin hyvin kuin odotin, mutta on silti upea kokemus olla täällä.

Suomessakin Cridland on käynyt kisaamassa, maailmancupissa Rukalla tämän kauden alussa.

– Minulla ei ole niin paljoa kokemusta Suomesta, mutta siellä oli kaunista. Paljon lunta puissa. Nautin.

Tuomas Hämäläinen, Val di Fiemme MTV Uutiset