Teslan Cybertruckista on raportoitu pahoja ongelmia onnettomuustilanteissa.
The Guardianin mukaan Cybertruckit ovat lukinneet onnettomuustilaneen jälkeen ihmisiä sisälleen ja palaneet niin raivokkaasti, että jopa uhrien luut ovat muuttuneet tuhkaksi.
Lehti kertoo kartoittaneensa viisi Cybertruckia koskevaa tulipalotapausta. Artikkelissa huomautetaan, että kyseessä on merkittävä määrä, kun otetaan huomioon, että mallia on myyty vain 60 000 kappaletta muutaman vuoden ajan.
Lehden tietojen mukaan kaikissa ilmi tulleissa tapauksissa auto on palanut huomattavalla voimalla.
The Guardian kertoo, että lehden haalimien eri lähteiden mukaan Cybertruckin suunnittelu on johtanut tilanteisiin, joissa tulipalo voi syttyä nopeasti, auton sähköiset ovenkahvat lukittuvat ja autossa olevat ihmiset jäävät satimeen.
Erään uhrin perhe syyttää oikeudessa, että uhri olisi voinut selvitä kokemastaan onnettomuudesta, mikäli hän olisi voinut avata ovet ja paeta autossa syttynyttä tulipaloa, joka raivosi kuumempana kuin monet krematoriouunit.
Lehden mukaan Cybertruckin laminoidut ikkunat ovat vain lisänneet ongelmaa, sillä niitä on vaikea rikkoa.
Tesla ei ole kommentoinut asiaa lehdelle.
Oikeuden asiakirjoissa yhtiö on kiistänyt tehneensä mitään väärin ja todennut Cybertruckin olevan turvallisuussäädösten mukainen.
Teslan johtaja Elon Musk puolestaan on ylistänyt Cybertruckia ja todennut sen kestävän maailmanlopunkin.
Vastaavanlaisia valituksia on tehty myös muita autonvalmistajia vastaan, jotka ovat ottaneet käyttöön sähköisiä ovenkahvoja. Guardianilla ei ole kuitenkaan tietoja näiden valitusten määristä.