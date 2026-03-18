Päävalmentaja Jani Manninen koki, ettei Kiekko-Vantaalla ollut "mitään" Jokerien tyrmäävässä käsittelyssä.

Jokerit karkasi Kiekko-Vantaalta maisemaan Mestiksen kolmannen välierän avauserässä. Tulostaululle Helsingissä pyörähtivät periodin aikana lukemat 4–0.

– Katastrofaalinen alku ja oikeastaan koko eka erä. Sehän menee loppukädessä minun piikkiini, ettei oltu oikealla tavalla ollenkaan valmiita peliin, Kiekko-Vantaan päävalmentaja Jani Manninen puhisi.

Luotsi kuitenkin heti perään opponoi sanomisiaan valmiudesta.

– Se on ihan helvetin kulunut sanonta. Kyllä kai jokainen on valmiita peliin, kun nämä näkyvät vaikka mistä palvelusta ja kaikki tietävät, milloin peli alkaa. Ei se nyt siitä ole kiinni.

"Mindsetti" eli mielentila oli Mannisen mukaan "ihan väärä".

– Ei meillä ollut mitään. Noin laadukasta joukkuetta vastaan kun sinulla ei ole mitään, sinulla ei kerta kaikkiaan ole mitään.

Kun 20 minuutin jälkeen on neljä maalia perässä, pukukopissa voi olla puhuttavaa. Manninen kuittasi, ettei erätauolla käyty "ihmeitä, taktisia asioita" läpi.