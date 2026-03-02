Joonas Mäkipelto harkitsi lopettamista monta kertaa, mutta ei antanut periksi. Kiitos seisoi jälleen sisäsoudun maailmanmestaruutena.

Kaikkiaan 2 200 sisäsoutajaa ympäri maailmaa osallistui etänä käytyihin sisäsoutumittelöihin, joissa karsintojen parhaat pääsivät lauantaiseen MM-finaaliin.

Salossa asuva Joonas Mäkipelto voitti minuutin kilpailussa jo miesten kevyen sarjan (-75 kg) karsinnan. Lauantaina hän pokkasi maailmanmestaruuden paahtamalla finaalissa oman ennätyksensä, 381 metriä.

– Se, että soutaa oman ennätyksen juuri tälläisessä paikassa, ei ole itsestään selvää mutta aina tavoite. Nyt tavoitteeseen päästiin ja MM-kultaa tuli. Ei voi olla kuin tyytyväinen, suomalainen ruotii.

Viime vuonna Mäkipelto oli kiskonut MM-kultaa 500 metrin matkalla. Tuore maailmanmestaruus oli suomalaiselle uran kolmas.

– Ensimmäinen tuli soutulegenda Jari Saarion koutsaamana vuonna 2021, ja siitä jäi vauhti näköjään päälle.

"En ole syntynyt luovuttamaan"

Joonas Mäkipelto taisteli vaikeuksien kautta maailmanmestaruuteen.Joonas Kuivalainen

Myös toistoleuanvedon maailmanennätysmiehenä tunnettu Mäkipelto avaa treenanneensa koko viime vuoden tähtäimessään vain sisäsoudun MM-finaalipäivä. Rupeamassa piisasi soututermein aallokkoa.

– Lopettaminen on käynyt lähellä monta kertaa. Koko kesän ja syksyn hermosto oli aivan sekaisin, ja tuntui, että kroppa on ylirasittunut ja todella kuormittunut. Tästä kuitenkin päättäväisesti ja tavoitteellisesti jatkoin yrittämistä, koska en ole syntynyt luovuttamaan ja se ei ole koskaan vaihtoehto, niin kuin erikoisjoukoissa sanotaan. Mieli ei vain anna periksi, vaikka kroppa pettäisi.

Kun mies sai hermoston palautumaan, vauhti alkoi hänen mukaansa kasvaa. Vaikka syksy oli "henkistä taistelua", kokeneen kilpailijan usko voittoon ei mennyt.

Mäkipelto kiittelee läheisiään ja miesten avoimen sarjan MM-pronssia sekä kaksi viestihopeaa pokannutta Joonas Kuivalaista, jota hän luonnehtii mentorikseen.

– Ilman heidän ymmärrystään tuskin olisin syksystä selvinnyt.

"Voi olla, että häviät mitalit sillä"

Joonas Mäkipelto ja Suomen lippu.Joonas Kuivalainen

MM-kisoissakaan ei lopulta särkymävaraa juuri ollut. Mäkipellon ikäluokassa, 23–39-vuotiaissa, MM-hopealle soutanut Yhdysvaltain Justin Stevens taipui suomalaiselle seitsemällä metrillä. Kaikista kevyen sarjan miehistä kakkostuloksen teki 21–22-vuotiaissa kilpaillut Pakistanin Mohammad Abdul Rehman, joka jäi Mäkipellosta neljä metriä.

– Jos tälläisellä sprinttimatkalla vedetään noin 60 vetoa, kaiken pään sisällä on oltava täysin stressitöntä ja latauksen maksimissaan. Mitään häiriötekijöitä ei saa olla. Jos vedät kisan aikana viisi huonoa vetoa, voi olla, että häviät mitalit sillä, Mäkipelto kuvailee.

Vaikka MM-kultaa jälleen tuli, suomalaisen vatsassa on kuitenkin tälle vuodelle vielä tilaa. Hän satsaa yhä muun muassa leuanvetoon ja tavoittelee myös yhtä maailmanennätystä lajissa, jota ei halua vielä paljastaa.

– Lupaan yrittää treenata niin paljon ja kovaa, että saan kolme maailmanennätystä tänä vuonna. Ja treenaaminen alkaa tasan ylihuomenna, kun täytän 38.

Suomeen myös viestimestaruuksia

Mäkipellon ja Kuivalaisen lisäksi henkilökohtaisten matkojen MM-mitaleille ylsivät suomalaisista Markus Ilmarinen ja Kees Karpatskij.

Ilmarinen oli kevyen sarjan miesten 1 000 metrillä paras 40–44-vuotiaiden ikäluokassa ja kolmas kaikista kilpailijoista. Karpatskij saavutti MM-hopeaa naisten avoimessa sarjassa minuutin matkalla.

Maailmanmestaruuksia Suomeen tuli myös viestikilpailuista. Joel Naukkarinen ja Ilmari Kesti olivat voittamassa niistä kahta.

He juhlivat MM-kultaa Suomen viestijoukkueessa 5 000 metrin matkalla Kees Karpatskijin ja Anna Kuoppalan kanssa. Naukkarinen ja Kesti voittivat lauantain toisen mestaruutensa parisprintissä.

– Halusin vahvistaa asemaani maailman monipuolisimpana sisäsoutajana. Olen voittanut MM-mitalin kaikilla matkoilla, joita sisäsoudun MM-kilpailuissa on koskaan soudettu. Sen vuoksi otin syksyllä yhteyttä Ilmariin, ja kysyin kiinnostaisiko tällainen projekti, jos auttaisin häntä valmenteutumisessa, peräti kymmenen maailmanmestaruutta urallaan napsinut Naukkarinen kommentoi tiedotteessaan.