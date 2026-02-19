Tre Kronorin synkkä arvokisaputki sai jatkoa olympiapettymksen myötä. Ruotsin päävalmentaja Sam Hallam otti puolivälierä tappion raskaasti.

Ruotsin vaisu olympiaturnaus päättyi keskiviikkona katkeraan 1–2-jatkoaikatappioon USA:lle.

Tre Kronor nousi hienosti varsinaisen peliajan päätöshetkillä tasoihin ja venytti ratkaisun jatkoajalle, mutta USA vei silti pidemmän korren.

Olympiatappio otettiin Ruotsin leirissä raskaasti.

– Katkeruus tulee varmasti pysymään päällä vielä pitkään. Olen nyt valtavan pettynyt. Olemme käyttäneet tähän äärettömän paljon aikaa, ja tätä on nyt vaikea pukea sanoiksi. Tämä on sekoitus pettymystä ja surua. Voisi sanoa, että tämä on vain jääkiekkoa, mutta nuo sanat eivät nyt tunnu oikeilta, Hallam kommentoi Expressenille.

Ruotsi esiintyi läpi turnauksen odotuksiin nähden tahmeasti. Joukkue voitti Italian 5–2 ja Slovakian 5–3, mutta hävisi Leijonille 1–4. Jatkopeleissä Ruotsi murjoi toki Latvian 5–1, mutta joukkueen peli ei missään vaiheessa turnausta lähtenyt kovinkaan ilmavaan lentoon.