Itävallan Wienissä Euroviisu-lava on erilainen kuin Tampereen areenalla, joten jo senkin vuoksi lauantain UMK:ssa nähtyä esitystä täytyy muuttaa jollain tavalla.

Ajatukset Uuden musiikin kilpailun (UMK) voitosta ja sen seurauksista kirkastuivat Suomen tuoreille euroviisuedustajille Linda Lampeniukselle ja Pete Parkkoselle sunnuntain mittaan. Ainakin aikataulut menevät kevään osalta uusiksi, kun valmistautuminen Itävallan Wienissä toukokuun puolivälissä järjestettäviin viisuihin vie suuren osan ajasta.

Kaksikon Liekinheitin-kappale oli UMK:ssa niin yleisön kuin kansainvälisten asiantuntijaraatien ylivoimainen suosikki. Selvää on, että he lähtevät Euroviisuihin voitto tähtäimessään.

– Uskon, että meillä molemmilla on sellainen olo, että nyt kun me sinne lähdemme, niin sinne lähdetään voittamaan. Suomelle. Ja olisihan nyt aika fantastinen vuosi, kun ajattelee, että Lordin voitosta on 20 vuotta, Lampenius sanoo.

Lampeniuksen mukaan Wienissä lava on erilainen kuin Tampereen areenalla, joten lauantain UMK:ssa nähtyä esitystä täytyy muuttaa jollain tavalla jo sen vuoksi. Hän kuitenkin uskoo, että UMK-esityksestä tullaan käyttämään elementtejä niin paljon kuin mahdollista.

– Pysytään tarinassa kuitenkin. Se varmasti vain vahvenee, ja katsotaan ehkä eri näkökulmasta sitä tarinaa. On tosi herkullinen tilanne päästä näin isolta lavalta vielä vähän isommalle. Nyt vaan pitää antaa töitä mielikuvitukselle, Parkkonen sanoo.

Laakereilla ei juuri lepäillä viisujen lähestyessä, sillä suunnittelu alkaa Lampeniuksen mukaan jo alkavalla viikolla.

Isoista yleisöistä kokemusta

Pete Parkkonen ei ole perheensä ensimmäinen UMK-kisaaja, sillä hänen veljensä osallistui kisaan vuonna 2012 Ville Eetvartti -esiintyjänimellä ja kappaleella Lasikaupunki. Hän sijoittui kisassa toiseksi.

– Ollaan tässä oltu yhteyksissä ja naureskeltu asiasta, Parkkonen kertoo.

Ylen mukaan lauantain UMK-lähetys tavoitti TV1:n lauantai-illassa ennätyksellisesti hieman yli 2,5 miljoonaa suomalaista. Euroviisuissa luvut kuitenkin kasvavat vielä suurempiin mittasuhteisiin, sillä viisut tavoittavat arviolta noin 150–200 miljoonaa katsojaa.

– Suomessa tuo 2,5 miljoonaa on valtava määrä. Se alkaa liikuttaa jo. Mutta sitten kun puhutaan tuollaisista 100 miljoonaa -asioista, niin ehkä tässä vaiheessa vain keskityn siihen musan tekemiseen ja antaa numeroiden olla, Parkkonen pohtii.

Kansainvälistä uraa tehneellä Lampeniuksella on kokemusta valtavista yleisömääristä, esimerkiksi ikonisen Baywatch-sarjan kautta. Lampenius vieraili 1990-luvun loppupuolella sarjassa esittämässä Ariana-nimistä viulistia.

– Siihen aikaan kun lähdin Jenkkeihin, ei ollut vielä nettiä, oli vain tv. Tv:llä oli vielä suurempi vaikutus ihmisiin, kun ei ollut muuta. Kun olin Baywatchissa mukana, meillä oli miljardi katsojaa. Niin tämä (Euroviisut) on ihan piece of cake, Lampenius nauraa.

– Sillä oli jumalaton vaikutus koko mun uraan. Menin Baywatchiin mukaan sillä ehdolla, että olen viulisti. Mulla oli kolme biisiä suomalaiselta pop-levyltäni Baywatchissa.

Voiton lisäksi paluu kansainväliselle uralle?

Lampeniukselle Euroviisut voisivat tarjota ideaalitilanteessa paluun takaisin kansainväliselle uralle.

– Saisin palata siihen vanhaan kansainväliseen uraani. Olen tavallaan ollut sieltä pois. Se pysähtyi (Peter) Nygårdin takia, koska en saanut tehdä (Yhdysvalloissa) sopimuksia sinä aikana, kun hän oli haastanut mut (oikeuteen). Mut koettiin rikollisena Yhdysvalloissa, tai epäiltynä rikoksesta.

Suomalaissyntyinen kanadalaismiljonääri Peter Nygård haastoi Lampeniuksen oikeuteen kunnianloukkauksesta 1990-luvun lopussa. Nygård vaati yli 20 vuotta sitten miljoonakorvauksia kunnianloukkauksesta, kun Lampenius oli mediassa kommentoinut sitä, miten Nygård kohteli naisia ja tyttöjä. Sovitteluna Lampenius joutui ostamaan vuonna 2001 Ilta-Sanomista ilmoituksen, jossa pyysi Nygårdilta anteeksi.

Vuonna 2024 Nygård tuomittiin Kanadassa vuosien vankeuteen naisiin ja tyttöihin kohdistuneista seksuaalirikoksista. Sittemmin Sanoma Media Finland on maksanut Lampeniukselle takaisin rahat, jotka tämä joutui käyttämään lehti-ilmoitukseen.

Lampenius toivoo Euroviisujen olevan viesti Nygårdille siitä, että tämä ei saanut häntä vaiennettua.

– Hei, etpäs onnistunutkaan. Linda is back, Lampenius sanoo.

Parkkonen myöntää joskus pohtineensa kansainvälistä uraa, jolle Euroviisut voisivat olla ponnahduslauta.

– Mutta täällä Suomessa on niin kiva tehdä töitä. Tykkään Suomessa kiertämisestä. En tiedä mitä Euroopassa on, enkä sulje mitään ovia tietenkään koskaan. Kaikki kolikot on hyvä katsoa, mutta nyt keskitytään tietysti tähän (Euroviisuihin).

Israel-kysymyksiin valmistaudutaan

Israelin osallistuminen Euroviisuihin on aiheuttanut paljon kuohuntaa tänäkin vuonna, ja aiheesta tullaan todennäköisesti kysymään viisuedustajilta Wienissä. Parkkosen mukaan heidän täytyy ottaa aihe vakavasti ja paneutua siihen muiden viisuvalmisteluiden ohessa.

– Valitettava fakta on se, että kaikki on jostakin kulmasta poliittista. Joka puolella maailmaa tapahtuu kauheita asioita. Tämä kuuluu meidänkin ammattiin, meidän sana painaa kuitenkin enemmän ja enemmän. Sen takia meidänkin pitää ottaa se tosi vakavasti ja paneutua asiaan, Parkkonen pohtii.

Hän myös huomauttaa, että heidän täytyy olla haastatteluissa koko ajan valppaina ja miettiä mitä sanovat, ettei heidän sanojaan ymmärretä väärin.

Parkkonen ja Lampenius julkaisivat lauantaina sosiaalisessa mediassa lyhyen lausunnon, jossa kertoivat, että heidän mielestään päätös antaa Israelin osallistua Euroviisuihin on väärä. Lausunnossa todetaan myös, että heidän mielestään "tapahtumat Palestiinassa ovat epäinhimillisiä ja tuomittavia".

Vedonlyöjien ennakkosuosikki

Suomi on ollut vedonlyöjien viisuvoittajasuosikki jo jonkin aikaa, ja UMK-voittajan selviytymisen jälkeen kaula kasvoi entisestään. Kaikki maat eivät tosin ole vielä valinneet edustajaansa.

Odotukset suosikkeja kohtaan voivat kasvaa suuriksi, mutta Lampeniusta ja Parkkosta odotuksiin vastaaminen jännittää lähinnä hyvällä tavalla.

– Tekee enemmän mieli mennä töihin, keskittyä ja harjoitella se (esitys) sataprosenttisen hyväksi, Parkkonen sanoo.

– Live-esiintyminen on se, missä me olemme parhaimmillamme. Ei siinä ole hirveän epävarma olo, Lampenius lisää.

Itävallan Wienin Euroviisujen semifinaalien maakohtainen esiintymisjärjestys on jo arvottu. Suomea edustavat Lampenius ja Parkkonen esiintyvät tiistaina 12. toukokuuta ensimmäisen semifinaalin ensimmäisellä puoliajalla. Toinen semifinaali on 14. toukokuuta, ja finaaliin tiensä selvittäneet kapuavat lavalle jälleen lauantaina 16. toukokuuta.