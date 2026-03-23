Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella toteutetun Helsingin yliopiston väitöstutkimuksen tulokset tukevat aiempia havaintoja.
Väitöstutkimuksen mukaan punaisen ja prosessoidun lihan osittainen korvaaminen kasviperäisillä ruoilla, etenkin täysjyvällä, on yhteydessä pienempään riskiin sairastua paksu- ja peräsuolisyöpiin suomalaisilla aikuisilla.
– Tulokset viittaavat siihen, että jo pienet viikoittaiset muutokset kohti kasvipainotteisempia ruokavalioita voivat pienentää paksu- ja peräsuolisyöpien riskiä väestötasolla, väitöskirjatutkija Rilla Tammi Helsingin yliopiston lääketieteellisestä tiedekunnasta sanoo tiedotteessa.
Täysjyvän saanti tärkeää
Osa viikoittaisen ruokavalion lihasta kannattaa korvata hedelmillä, kasviksilla tai täysjyvällä.
Tammi kartoitti paksu- ja peräsuolisyöpiin liittyviä riskitekijöitä tutkimuksessaan niin kutsutulla CRC-elintapaindeksillä (Colorectal Cancer Lifestyle Index). Sen avulla henkilöiden elintapoja ja muita riskitekijöitä voitiin tarkastella kokonaisuutena yksittäisten riskitekijöiden sijaan.
Tutkimuksen mukaan punaisen lihan sadan gramman viikkoannoksen tai prosessoidun lihan 50 gramman viikkoannoksen tilastollisesti mallinnettu korvaaminen kasviksilla tai hedelmillä oli yhteydessä 1–3 prosenttia pienempään CRC-riskiin.
– Lihan korvaaminen täysjyvällä oli yhteydessä 4–8 prosenttia pienempään CRC-riskiin niillä tutkittavilla, joiden täysjyvän saanti oli alle tutkimusaineiston mediaanin, tutkimuksessa todetaan.
Täysjyvän suurempi saanti oli tutkimustulosten mukaan lisäksi yhteydessä pienempään painoindeksiin ja vyötärönympärykseen sekä matalampaan seerumin kokonaiskolesterolipitoisuuteen suomalaisilla miehillä. Yhteyttä ei kuitenkaan havaittu naisilla.
– Täysjyvätutkimuksen tärkeyttä alleviivaa se, että täysjyvän vähäisen saannin on todettu olevan yksi keskeisimmistä ravitsemustekijöistä sairauksien takia menetettyjen elinvuosien taustalla, Tammi sanoo.
Lisää ruokavalioon kasviksia – näin teet ruokaisan ja kasvisrikkaan lounaan. Juttu jatkuu videon alla.
8:54Näin valmistat ruokaisan salaatin.
Yhteys suolistomikrobistoon
Tammi osoitti väitöstutkimuksessaan, että paksu- ja peräsuolisyöpiin liittyvät riskitekijät, kuten runsas punaisen ja prosessoidun lihan kulutus, vähäinen täysjyväviljojen kulutus, vähäinen fyysinen aktiivisuus ja lihavuus, olivat yhdessä yhteydessä suolistomikrobiston vähäisempään monimuotoisuuteen.
Nämä tekijät olivat lisäksi yhteydessä useiden aiemmissa tutkimuksissa paksu- ja peräsuolisyöpiin yhdistettyjen bakteerilajien suurempaan suhteelliseen määrään, jotka. Tammen mukaan nämä suolistomikrobiston ominaisuudet voivat osaltaan vaikuttaa paksu- ja peräsuolisyöpien kehittymiseen.
Terveyskirjaston mukaan suolistosyöpä on varhaisvaiheessa liki oireeton. Tyypillisiiin oireisiin kuuluvat suolen toiminnan muutokset, ripuli tai ummetus uutena oireena tai vaihtelevasti, tunne, ettei suoli tyhjene kunnolla tai suolitukos.
7:29Haastattelussa HUS:n sisätautien ja gastroenterologian erikoislääkäri Laura Ylitalo.