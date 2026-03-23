Väitöstutkimuksen mukaan punaisen ja prosessoidun lihan osittainen korvaaminen kasviperäisillä ruoilla, etenkin täysjyvällä, on yhteydessä pienempään riskiin sairastua paksu- ja peräsuolisyöpiin suomalaisilla aikuisilla.

Elintavoilla on suuri merkitys paksu- ja peräsuolisyöpien kehittymisessä ja ehkäisyssä. Tiedetään esimerkiksi, että syöpäriskiä nostaa paljon punaista lihaa sekä lihavalmisteita sisältävä ruokavalio .

Osa viikoittaisen ruokavalion lihasta kannattaa korvata hedelmillä, kasviksilla tai täysjyvällä. Shutterstock/Christin Klose

Tammi kartoitti paksu- ja peräsuolisyöpiin liittyviä riskitekijöitä tutkimuksessaan niin kutsutulla CRC-elintapaindeksillä (Colorectal Cancer Lifestyle Index). Sen avulla henkilöiden elintapoja ja muita riskitekijöitä voitiin tarkastella kokonaisuutena yksittäisten riskitekijöiden sijaan.

Tutkimuksen mukaan punaisen lihan sadan gramman viikkoannoksen tai prosessoidun lihan 50 gramman viikkoannoksen tilastollisesti mallinnettu korvaaminen kasviksilla tai hedelmillä oli yhteydessä 1–3 prosenttia pienempään CRC-riskiin.

Täysjyvän suurempi saanti oli tutkimustulosten mukaan lisäksi yhteydessä pienempään painoindeksiin ja vyötärönympärykseen sekä matalampaan seerumin kokonaiskolesterolipitoisuuteen suomalaisilla miehillä. Yhteyttä ei kuitenkaan havaittu naisilla.

Yhteys suolistomikrobistoon

Tammi osoitti väitöstutkimuksessaan, että paksu- ja peräsuolisyöpiin liittyvät riskitekijät, kuten runsas punaisen ja prosessoidun lihan kulutus, vähäinen täysjyväviljojen kulutus, vähäinen fyysinen aktiivisuus ja lihavuus, olivat yhdessä yhteydessä suolistomikrobiston vähäisempään monimuotoisuuteen.