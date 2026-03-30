Peräsuolisyöpä tuli terveellisiä elämäntapoja noudattaneelle Merville yllätyksenä.

Terveydenhoitoalalla työskennellyt Mervi Kaartoaho eli terveellisesti, söi kuitupitoista ruokaa ja liikkui, mutta terveellisistä elämäntavoista huolimatta vuonna 2017 hänellä diagnosoitiin peräsuolisyöpä.

Kaartoahon isä oli sairastanut paksusuolen syöpää, mutta rintasyövän mahdollisuus pelotti enemmän.

– Olin huolissani rintasyöpämahdollisuudesta, koska meidän äiti on sairastanut kolme rintasyöpää, siskollani on ollut rintasyöpä, Kaarto-Aho kertoo Huomenta Suomessa.

Mervillä oli käytössä myös avanne, jonka hän nimesi Väinöksi.Mervin kotialbumi

Rintasyövän varalta Kaartoaho olikin käynyt tutkimuksissa, ja valmistautunut siihen mahdollisuuteen, että tämä sairaus osuu hänenkin kohdalleen.

– Tämä tuli täysin yllätyksenä tämä peräsuolisyöpä.

Oireita Kaarto-Aholla oli, mutta ne tuntuivat vähäpätöisiltä.

– Ehkä vähätellen suhtauduin, että ne ovat hyvin yleisiä, hän tunnustaa.

Osan oireista hän pisti kulloinkin syömänsä ruoan piikkiin.

Mitä oireita Kaartoaholla oli, ja mikä sai lähtemään vihdoin lääkärille? Millaisia vastoinkäymisiä hoitoon liittyi? Entä miten Kaartoaho voi nyt?