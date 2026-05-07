Kuopion KalPa julkisti alustavan joukkueensa SM-liigakaudelle 2026-27.
KalPa julkisti torstaina liudan jatkosopimuksia ja uusia pelaajahankintoja.
Jatkosopimuksiin allekirjoituksensa rustasivat Joona Saarelainen, Juuso Könönen, Konsta Kapanen, Cade Borchardt, Ville Ruotsalainen, Veikka Mononen, Lasse Lappalainen, Lukas Kanak, Stefanos Lekkas ja Patrik Kerkola.
Uusina pelaajina Kuopioon siirtyvät puolestaan Jesper Piitulainen, Elias Vilen, Otto Somppi, Samuel Jung, Mitja Jokinen ja Joonas Lyytinen.
Piitulainen, 34, toimi tällä kaudella Jukureiden kapteenina. Pienikokoinen hyökkääjä iski 58 ottelussa 33 tehopistettä. Piitulaisen sopimus on kaksivuotinen.
Vilen edusti viime kaudella Pelicansia ja ruotsalaista Kalmaria. Hän teki SM-liigassa 38 ottelussa 17 tehopistettä. Vilen pelaa Kuopiossa seuraavat kaksi kautta.
Somppi siirtyy KalPaan yksivuotisella pahvilla HIFK:sta. Hän tehtaili 50 ottelussa 14 (7+7) tehopistettä.