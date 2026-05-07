Taivalkoskella toisen miehen ampunut oli syyntakeeton.
Maaliskuussa 2025 Taivalkosken Jokikylän kylätalolla miehen ampunut vanhus oli tekohetkellä syyntakeeton. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, ettei mies tekohetkellä ymmärtänyt tekoaan tai sen seurauksia.
Käräjäoikeus määräsi miehen mielentilatutkimukseen viime kesänä, jolloin murhasyytettä käsiteltiin Oulun käräjäoikeudessa. Mies oli itse toivonut mielentilansa tutkimusta.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mielentilatutkimus valmistui tänä keväänä. Mielentilatutkimuksen tulos kerrottiin tänään käräjäoikeudessa, kun murhajutun käsittely jatkui. 86-vuotias vanhus osallistui istuntoon etäyhteydellä sairaalasta käsin.
Syyttäjä on vaatinut miehelle tuomiota murhasta. Puolustuksen mukaan kyse oli taposta.
Oikeus antaa asiassa tuomion ensi viikolla.
Henkirikos tapahtui Taivalkosken Jokikylän kylätalolla maaliskuussa 2025. Kylätalolla oli alkamassa paikallisen kalastuskunnan kokous, johon sekä uhri että ampuja osallistuivat.
Mies ampui uhriaan rihlakkoaseen haulipiipulla lähietäisyydeltä. Haulisuihku osui lähietäisyydeltä aiheuttaen useita sisäelinvaurioita. Syyttäjän mukaan uhrin kuolema oli kivulias ja hidas, kestäen yli kaksi tuntia.
Motiivina henkirikokseen oli pitkäaikainen riita Paula-myrskyn jälkeisistä puukaupoista. Perheellinen uhri työskenteli metsäyhtiön puunomistajana.
– Näin hänet, ja tuumasin että tuossa se piru on. Siinä kohtaa kuohahti. Lähdin heti ja hain pyssyn, vanhus kuvaili tapahtumia käräjäoikeudessa viime vuoden kesäkuussa.