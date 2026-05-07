NHL:ssä pelaavan Dallas Starsin GM Jim Nill on kertonut lisää Mikko Rantasen keväisestä loukkaantumisesta.

Rantanen loukkaantui helmikuussa kesken Milanon olympiaturnauksen. Suomalaistähti oli sivussa tositoimista reilun kuukauden.

29-vuotias suomalainen kertoi itse Dallasin kauden päätyttyä olleensa pudotuspeleissä pelikunnossa, eikä hakenut tekosyitä vaisuille otteilleen.

Nyt Dallas-GM Jim Nill on kuitenkin tehnyt paljastuksen Rantasen taannoisesta olympialaisissa saadusta vammasta.

– Mikolla oli polven sisäsivusiteen repeämä. Hän ei palannut kehiin liian aikaisin, mutta olisi ollut kiva, jos hän olisi saanut huilata pari lisäviikkoa. Hän ei oikein ollut oma itsensä sen jälkeen, Nill kertoo.

Nillin mukaan Rantasen vamma ei vaadi leikkausta.

Myös muut suomalaiset kamppailivat pudotuspeleissä vammojen kanssa. Roope Hintz oli sivussa takareiden repeämän vuoksi, Miro Heiskanen pelasi vatsalihasvamman kanssa ja Arttu Hyry putosi riveistä nilkkavamman takia.