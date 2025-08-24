Tämä ruokavalio saattaa lähes puolittaa suolistosyöpäriskin

Ruokavaliolla voi olla vaikutusta suolistosyöpäriskiin, selviää uudesta tutkimuksesta.

Lihan jättäminen ruokavaliosta voi tutkitusti tuoda monia terveyshyötyjä, ja uuden tutkimuksen mukaan kasvissyöjien riski sairastua suolistosyöpään voi olla jopa 45 prosenttia pienempi. Tutkimus julkaistiin The American Journal of Clinical Nutrition -julkaisussa kesäkuussa 2025.

Tutkimus vahvistaa entisestään kasvavaa näyttöä siitä, että vegaani- ja kasvisruokavaliot voivat olla syöpäriskiä pienentäviä tekijöitä.

– Tämä on suhteellisen ainutlaatuista tietoa ja mahdollisesti luotettavinta, mitä on saatavilla suolistosyövän ja lymfooman kaltaisista syövistä, sanoo tutkimuksessa mukana ollut epidemiologi Gary Fraser kalifornialaisesta Loma Lindan -yliopistosta tutkimusartikkelissa.

Kokonaisuudessaan syöpäriski 12 prosenttia pienempi kasvissyöjillä

Fraser tiimeineen tutki ja vertaili lähes 80 000 henkilön lääketieteellisiä tietoja. Henkilöt olivat adventistikirkon jäseniä ja asuivat Yhdysvalloissa ja Kanadassa vuosina 2002–2007. Jatkotutkimukset vuonna 2015 osoittivat, että osa alun perin terveistä tutkimukseen osallistuneista henkilöistä olivat sairastuneet erilaisiin syöpämuotoihin.

– Monet tämän tutkimuksen ei-kasvissyöjistä adventisteista olivat edelleen hyvin terveystietoisia ihmisiä, joten tavallaan on hämmästyttävää, että löysimme mitään, Fraser sanoo.

Tulokset paljastivat, että kasvisruokavaliota noudattaneilla henkilöillä oli peräti 45 prosenttia pienempi todennäköisyys sairastua suolistosyöpään, ja 25 prosenttia alhaisempi todennäköisyys sairastua lymfoomaan. Kokonaisvaltainen syöpäriski oli kasvissyöjillä 12 prosenttia pienempi.

Ruokavalion vaikutus näkyy suolistosyöpäriskissä syystä

Tutkijoiden mukaan käy järkeen, että selkeimmät vaikutukset nähtiin juuri ruoansulatuskanavassa.

– Nämä elimet ovat suorassa kosketuksessa ruoan ja sen hajoamistuotteiden kanssa ruoansulatuksen aikana sekä muiden metaboliittien kanssa, jotka syntyvät suolistobakteerien toiminnan seurauksena, tutkimusryhmä kirjoittaa.

Prosessoidut lihatuotteet ovat tunnistettuja riskejä molemmille syöpätyypeille, ja myös suolistosyövän osalta suurempi hedelmien (erityisesti sitrushedelmien), grillatun ja paistetun kalan ja lihan sekä vihannesten saanti todennäköisesti suojaa syövältä.

Ruokavalion vaikutus muiden syöpien riskiin pienempi

Ruokavalio ei kuitenkaan näyttänyt suojaavan muilta syöpätyypeiltä, kuten virtsateiden tai hermoston syöviltä, Fraser toteaa.

– Tämän tutkimuksen tulokset viittaavat kasvissyöjien pienempään riskiin, mutta ne eivät aivan täytä tarvittavaa standardia, jotta voitaisiin sanoa enempää.

Tulokset suuntaa antavia

Vaikka kyseessä on laaja ja pitkäaikainen tutkimus, ovat tulokset vain suuntaa antavia. On siis hyvin mahdollista, että eläintuotteita välttävät ihmiset tekevät myös muita terveyttä edistäviä valintoja, kuten liikkuvat enemmän, mikä myös liittyy parempiin tuloksiin syövän hoidossa.

Koehenkilöiden uskonnollinen tausta adventistikirkossa voi selittää tätä jonkin verran, sillä uskontoa harjoittavien tiedetään usein painottavan terveellisiä elämäntapoja.

Kasviksista terveyshyötyjä vaikka ruokavalio ei olisi rajoitettu vain niihin

Kasvisruokavaliolla on kuitenkin myös rajoituksensa. Huonosti koottu kasvisruokavalio voi johtaa muun muassa puutostiloihin. Tarkkojen ruokavalioiden noudattaminen voi olla myös vaikeampaa huono-osaisemmille ja allergikoille.

Näistä syistä tutkijat korostavat usein, että tärkein johtopäätös näistä tutkimuksista on se, että ruokavalioon tulisi lisätä vihanneksia sen sijaan, että ryhtyisi kokonaan vegaaniksi.

