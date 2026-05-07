Venäjällä vietetään perjantaina voitonpäivää drooni-iskujen pelossa.
Voitonpäivää juhlitaan Venäjällä vuosittain 9. toukokuuta natsi-Saksan kukistamisen kunniaksi. Kyseessä on maan tärkein valtiollinen juhlapäivä.
Mahtipontinen sotilasparaati on tänä vuonna riisuttu aseista. Sekä Punaisen torin että presidentti Vladimir Putinin ympärille on viritetty poikkeuksellisen tiukat turvatoimet. Toimia perustellaan Ukrainan mahdollisella isku-uhalla.
Vanhempi tutkija Jussi Lassila Ulkopoliittisesta instituutista kertoo Asian ytimessä -ohjelmassa, ettei usko Ukrainan iskevän voitonpäivän juhlallisuuksiin.
– Ukrainalle riittää, että sillä on ensimmäistä kertaa tämän mittaluokan pelote ja konkreettinen toimintamahdollisuus.
Lue myös: Ex-suurlähettiläs: Ukraina viritti Putinille nolon ansan voitonpäiväksi
Lassila korostaa, että juhlallisuuksiin on kuitenkin todennäköisesti tulossa muiden maiden johtajia.
– Jos Ukraina iskisi sinne ja ulkomaiden valtionjohtajat joutuisivat vaaraan, seuraukset olisivat arvaamattomat.
Tällä Lassila viittaa siihen, että Venäjällä olisi tilanteen jälkeen valtava etu.
– Moni, jopa Euroopan unionin alueella ja muuallakin, tuomitsisi iskun.
Lassilan mukaan Ukrainalle riittää, että sillä on uskottava pelote olemassa.