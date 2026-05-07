Singaporessa otetaan kovat keinot käyttöön.

Singapore kiristää kiusaamiseen puuttumista kouluissa. Poikia voidaan rangaista jopa kepillä lyöden.

Maan parlamentissa päätettiin tiistaina koulukiusaamiseen liittyvistä linjauksista.

Uusien ohjeiden nojalla kiusaamiseen syyllistyviä poikia voidaan rangaista ”viimeisenä keinona" lyömällä heitä kepillä enintään kolme kertaa. Asiasta kertoo The Guardian.

– Kepin käyttö tulee kyseeseen vain, jos kaikki muut keinot ovat riittämättömiä rikkomuksen vakavuus huomioiden, opetusministeri Desmond Lee sanoo.

Tuoreiden linjausten taustalla on vuoden mittainen katsaus, jossa keskityttiin kiusaamiseen.

Useat koulukiusaamistapaukset herättivät Singaporessa viime vuonna laajaa huomiota.

Lee korostaa, että rangaistusta käytettäisiin tiukkojen turvallisuusprotokollien mukaan.

– He noudattavat tiukkoja protokollia oppilaan turvallisuuden varmistamiseksi. Esimerkiksi keppirangaistus edellyttää rehtorin hyväksyntää ja sen saa antaa vain valtuutettu opettaja.

Koulujen on määrä huomioida muun muassa oppilaan kypsyys ja se, auttaako rangaistus ymmärtämään teon vakavuuden.

Keppirangaistus ei koskisi alle 9-vuotiaita poikia.

Rangaistuksen jälkeen koulun seurattava tilannetta

– Koulu seuraa rangaistun oppilaan hyvinvointia ja edistymistä sekä tarjoaa neuvoja, Lee jatkaa.

Tyttöjä uudistus ei koske, sillä Singaporen laki kieltää naisten lyömisen. Tyttöjen kohdalla rangaistuksina olisivat jälki-istunto tai määräaikainen erottaminen.

Unicef ja muut kansainväliset toimijat vastustavat ruumiillista kuritusta lapsille ja katsovat sen heikentävän fyysistä ja psyykkistä terveyttä sekä lisäävän käytösongelmia.

Maailman terveysjärjestö WHO totesi viime vuonna, että ruumiillinen kuritus on maailmalla edelleen ”hälyttävän yleistä” ja vahingoittaa lasten terveyttä ja kehitystä.

Lue myös: